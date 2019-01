Salvini | per referendum serve quorum

Anche il Papa respinto con perdite. Salvini e Malta sulla stessa linea : "Se accogliamo oggi si crea un precedente" : Anche l'invito del Papa cade nel vuoto. Un appello a fare sbarcare i migranti in mare, sulla Sea Watch e la Sea Eye, era arrivato dal Pontefice durante l'Angelus: "Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone". Ma ...

Salvini non molla : "Porti chiusi per i trafficanti" : ... Palermo, Firenze, Milano deve passare le giornate a preoccuparsi dei problemi dell'altra parte del mondo?". "E' arrivato un ministro che ha deciso di far rispettare le regole, i sindaci sono pregati ...

Difficile 2018 per Elisa Isoardi : il ricordo del tumore e la fine con Salvini : L'anno appena trascorso non è stato affatto un anno semplice per Elisa Isoardi. La donna, infatti, è stata costretta ad affrontare numerose prove, sia a livello sentimentale che professionale, come la fine della storia con Matteo Salvini, i grossi cambiamenti professionali, i duri attacchi del web e, infine, il ricordo di quando ha scoperto di avere un tumore alle corde vocali in diretta, durante una puntata di "Uno Mattina". Anno Difficile: tra ...

Raidue - Freccero "ha preso per i fondelli Di Maio e Salvini - governo senza futuro". Siluro senza precedenti : "Una tv del passato per un governo senza futuro". Carlo Freccero e la "nuova" Raidue non ha convinto per nulla Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale definisce il nuovo capo del secondo canale Rai "un camaleonte di talento": "Fu berlusconiano agli albori dell'impero Mediaset, fervente anti-b

Salvini gela il M5s : serve quorum per il referendum propositivo : costi della politica 02 gennaio 2019 M5s accelera sul taglio agli stipendi dei parlamentari «Taglio stipendi sacrosanto» Salvini nei giorni scorsi aveva invece archiviato alla voce «misura non ...

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

L’Aquila - il sindaco Biondi (FdI) perde le staffe e spintona un contestatore durante la manifestazione anti-Salvini : Una vera e propria rissa quella che ha visto protagonista il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi (Fratelli d’Italia). Sabato sera un gruppo di contestatori stava intonando cori contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a L’Aquila per il tour elettorale in vista delle prossime consultazioni regionali (contestazioni a cui il ministro ha risposto dal palco dell’evento). Il clima era particolarmente acceso e il ...

Sondaggi - l'amara sorpresa della Befana per Salvini e Di Maio : Tra poco più di 4 mesi gli Italiani torneranno alle urne per un importante turno elettorale. Lo sanno bene Lega e 5 stelle...

Brindisi sfida Salvini - il sindaco Riccardo Rossi : 'Il nostro porto è aperto' : Anche la città di Brindisi si oppone al Decreto Sicurezza varato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il capoluogo di provincia adriatico ha deciso infatti la strada di quella che viene chiamata "Disobbedienza civile", opponendosi fermamente alla volontà del governo giallo-verde di chiudere i porti all'accoglienza dei richiedenti asilo. Lo ha annunciato con un comunicato il sindaco di centrosinistra Riccardo Rossi. Immediatamente la ...

Migranti - l'appello del Papa per i 49 in mare. Ma Salvini non arretra : Il ministro dell'Interno: "Porti chiusi a chi non rispetta le leggi". Di Maio: "La linea la decide il governo intero"

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani sono e rimarranno chiusi' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle Ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Salvini contestato anche a L’Aquila - lui risponde dal palco : “Quattro sfigati figli di papà. Pane e nutella per tutti” : Dopo Teramo contestazioni anche a L’Aquila per il vicepremier Matteo Salvini, in Abruzzo in vista delle elezioni regionali. Il ministro ha promesso ironicamente “Pane e nutella per tutti”, rivolgendosi ai contestatori che lo fischiavano da un lato del palco de L’Aquila dove sta tenendo un comizio. “Ha fatto bene questo governo a reintrodurre l’educazione civica”, per insegnare a comportarsi civilmente anche ...

Salvini avverte Cei e Di Maio "Nessun porto sarà aperto" : Matteo Salvini tira dritto. Il ministro degli Interni non molla la presa e ribadisce la sua posizione sulla Sea Watch nel corso di un comizio all'Aquila. Il tiolare del Viminale ha le idee chiare: "Fino a quando sono ministro dell'Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie". Una risposta secca che lascia poco spazio alle ...

Vittorio Feltri : "Vi spiego perché Matteo Salvini ha calato le brache davanti a Luigi Di Maio" : Vari lettori ci chiedono amareggiati per quale motivo, negli ultimi tempi, facciamo le pulci non solo al governo, ma anche, e in particolare, a Matteo Salvini. Rispondo che non ci muove alcun malanimo, anzi, siamo sereni nel giudicare l'uomo, tuttavia noi non curiamo l'ufficio stampa del signor mini