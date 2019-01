Rifiuti | verifiche asl presso scuole

Di Maio - sequestrati i terreni di famiglia nel Napoletano : c’erano Rifiuti inerti. Verifiche in corso su regolarità dei ruderi : Sopralluogo e sequestro. La vicenda dei terreni della famiglia Di Maio a Mariglianella ha avuto uno sviluppo per certi versi inatteso. In mattinata tre agenti della polizia municipale del comune in provincia di Napoli si sono recati in corso Umberto 69, nel suolo di cui è comproprietario il padre del vicepremier Luigi Di Maio. Il motivo della visita era il sopralluogo chiesto dal sindaco della città per verificare se alcuni ruderi presenti sul ...