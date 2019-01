Nintendo in futuro potrebbe abbandonare il settore delle console casalinghe

eurogamer

(Di domenica 6 gennaio 2019), in, il"home", riportaeverything.Come possiamo vedere infatti il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, ha delineato ai giornalisti Nikkei la sua visione nel medio e lungo termine e ha spiegato comesi trovi nell'industria videoludica con lo scopo di realizzare nuovi metodi innovativi e unici da offrire ai clienti per farli divertire con i suoi giochi.Ora come ora la grande N produce siache videiogiochi, ma Furukawa ha dichiarato come "non siamo 'fissati' solamente sulle nostre. Per il momento offriamo un'esperienzacon Switch e il nostro software ma le tecnologie cambiano. Continueremo a ragionare in modo flessibile su come continuare a proporre la medesima esperienza nel corso del tempo".Read more…