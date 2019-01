Montagna | due morti e un ferito in poche ore

Montagna : trovati morti i due escursionisti dispersi nel Tarvisiano : Sono stati trovati morti in una pozza d’acqua in fondo a un dirupo i due escursionisti triestini dispersi da martedì scorso. Ne dà notizia un comunicato dell’ufficio stampa del Soccorso Alpino. Ora si sta procedendo al recupero dei corpi. Le ricerche in questi giorni per rintracciarli non erano mai cessate e anche questa mattina era salita sui rilievi del Tarvisiano, dove i due si erano persi, la task force composta da una ...