Mara | mi sembri una latteria ​E la Venier risponde col sorriso

ilgiornale

: Domenica In in onda, la Venier ai Caraibi. La foto in costume fa impazzire i fan: 'Sembri una latteria' / Guarda - MCatarinel2 : Domenica In in onda, la Venier ai Caraibi. La foto in costume fa impazzire i fan: 'Sembri una latteria' / Guarda - Sarinski_ : RT @salamichelebz: @Sarinski_ Sembri la Mara negli anni migliori - salamichelebz : @Sarinski_ Sembri la Mara negli anni migliori -

(Di domenica 6 gennaio 2019)si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro in Italia in vista delle nuove puntate della stagione di Domenica In. La conduttrice ha postato su Instagram una foto che la ritrae in vacanza all'estero. Rilassata su una spiaggia, ad accompagnare lain costume e occhiali da sole ci sono le palme incantevoli di qualche località esotica. E tra i follower qualcuno si scatena e va oltre il semplice complimento che si può fare ad una donna per la sua bellezza: "una", ha scritto uno dei suoi fan.Laperò non si è scomposta e ha risposto con eleganza per le rime usando il "titoletto" della sua foto: "Auguri da un'altra Befana". Una scelta signorile che ha messo subito a tacere il "volgare" commento. Intanto su Rai Uno è andata in onda una puntata registrata di Domenica In. I telespettatori dopo aver notato la foto dellain vacanza ...