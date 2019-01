Decreto sicurezza - Pierferdinando Casini contro i sindaci : "Solo un grande favore a Matteo Salvini" : Ci arriva anche un moderato come Pierferdinando Casini: i sindaci ribelli sul Decreto sicurezza "stanno solo facendo a Matteo Salvini un grande favore", perché "se l'opposizione pensa di essere credibile organizzando un boicottaggio delle leggi dello Stato sbaglia". Secondo il senatore centrista ele

Decreto sicurezza - Chiesa lacerata "Protesta giusta". "E' propaganda" : Il Decreto sicurezza divide la Chiesa. Tra i monsignori italiani c'è chi appoggia pienamente la protesta dei sindaci e chi invece sta con il governo e bolla la disobbedienza come propaganda politica Segui su affaritaliani.it

Sindaco M5S di Carrara contro il Decreto sicurezza : "Non ci piace - creerà problemi" : Carrara si interroga sull'adozione del Decreto Sicurezza. Il Comune è in mano ai 5 Stelle, guidato da Francesco De Pasquale, un amministratore che non riesce a nascondere in un'intervista al Corriere della Sera la sua contrarietà per il provvedimento che a livello nazionale è stato adottato dal suo partito insieme alla Lega."Non ci piace, siamo contrari, ci creerà un po' di problemi. Comunque decideremo ...

Come funziona il ricorso delle Regioni alla Consulta contro il Decreto sicurezza : Dapprima la Toscana, poi la Calabria, e ora altre Regioni potrebbero seguirne l'esempio, accodarsi e proporre ricorsi alla Corte costituzionale contro la legge sulla sicurezza. Ci sono 60 giorni a disposizione, ovvero dal momento in cui la legge è in Gazzetta Ufficiale: la pubblicazione di una legge è infatti l'ultimo atto di un percorso, da quel momento in poi la legge vincola la generalità dei ...

Anche le Regioni contro Decreto sicurezza - Toscana pronta a ricorso a Consulta : Le Regioni al fianco dei sindaci disobbedienti. La polemica sull'applicazione dell'articolo 13 del decreto Sicurezza (ormai legge) che impedisce l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo si arricchisce di un nuovo capitolo, con alcuni governatori pronti a farsi carico del ricorso alla Corte costituzionale su una norma ritenuta disumana e in contrasto con la Carta fondamentale. Dopo l'annuncio del presidente della Regione Piemonte Sergio ...

Decreto sicurezza - Cancelleri sta con Salvini : “Orlando e Miccichè hanno paura del loro futuro” : La questione è sempre il Decreto Sicurezza questa volta parla Giancarlo Cancelleri che esprime il suo pensiero a favore del Decreto di Salvini e spiega il motivo per cui Orlando e Miccichè vanno da tutt’altra parte “A Capodanno a Palermo in piazza c’erano, da un lato, la splendida musica di Bregovic e, dall’altro, la monnezza. Solo che Bregovic se ne andato, le cataste di rifiuti in ogni angolo della città purtroppo sono ...

Decreto sicurezza - Carlo Nordio sta con Matteo Salvini : "La rivolta dei sindaci è di una gravità inaudita" : La legge va rispettata. Carlo Nordio, già capo della procura di Venezia, intervistato al Tg2 attacca i sindaci "disubbidienti" che hanno annunciato di non applicare il Decreto sicurezza di Matteo Salvini: "E' di una gravità inaudita". Nordio ha spiegato: "Le leggi vanno rispettate senza se e senza m

Decreto sicurezza - cosa succede dopo le mosse di sindaci e governatori : sindaci e governatori di centrosinistra intendono avocare la Corte costituzionale per disinnescare la norma Salvini che stringe le maglie dell'accoglienza agli immigrati. Ma le strade della ...

Decreto sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...

Toscana e Calabria faranno ricorso alla Consulta contro il Decreto sicurezza : Anche Toscana e Calabria si schierano contro il decreto sicurezza voluto dal governo e annunciano un ricorso alla Consulta. La Regione Toscana lo farà con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì prossimo. La conferma è arrivata in una nota del presidente della Toscana Enrico Rossi, confermando il pieno sostegno alla protes...

Decreto sicurezza - Fsp Polizia sta con Salvini : 'I sindaci pensassero a rilanciare il Tavolo per la legalità e la sicurezza' : 'Come operatori di Polizia chiediamo compattezza istituzionale, davanti a queste esternazioni di disobbedienza si rischia di creare confusione e il cittadino oggi più che mai non ne ha bisogno! Si ...

No alla disobbedienza. Vediamo all'opera la grande schifezza del Decreto Sicurezza : Che il Decreto Sicurezza confezionato da Salvini, con il pieno e incondizionato sostegno del Movimento 5 Stelle, sia una grande schifezza che produrrà una marea di danni senza minimamente risolvere il problema, a differenza di quello che faceva il Decreto Minniti, è un dato certo e certificato da soggetti terzi alla contesa politica.Per questo la legge approvata dal Parlamento, deve essere attuata in modo da rendere chiaro ed ...

Decreto sicurezza - la Toscana : «Ricorso alla Consulta» |E ora che cosa succede? : Il governatore Enrico Rossi annuncia che lunedì la sua Giunta approverà una delibera per presentare ricorso contro le norme volute dal ministro dell’Interno Salvini

Sergio Mattarella - cosa "scorda" il presidente" sul Decreto sicurezza. Travaglio : "Lui - come Napolitano..." : "Ha poco da lagnarsi, Sergio Mattarella". Nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano il direttore Marco Travaglio si scagli ancora con durezza contro il presidente della Repubblica. Il tema è quello, delicatissimo, del decreto sicurezza e della protesta dei sindaci ribelli Leoluca Orlando a Palermo e L