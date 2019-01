Tre strutture su quattro sono abusive Il Comune ordina a papà Di Maio

Sanità privata - venerdì sarà sciopero in olTre 800 strutture del Lazio : Cgil Cisl Uil: “25.000 lavoratori senza contratto da 12 anni, Sanità bloccata per un giorno: i servizi alla salute devono ripartire con più regole, più trasparenza e più giustizia” Roma, 11 dicembre 2018 – Il 14 dicembre sarà sciopero in oltre 800 strutture sanitarie private del Lazio. Dal Policlinico Casilino al San Raffaele, dal San Carlo di Nancy all’Idi, dal Cristo Re all’Icot di Latina, dall’Irccs Santa Lucia ...

Scuola : Donazzan - plauso a piano ministro per fondi per palesTre e strutture sportive : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - “Plaudo a questo ulteriore segnale di attenzione del ministro nei confronti delle scuole, in particolare connesso alla funzione educativa che lo sport ha nell’attività didattica e formativa. Il Veneto è la prima regione in Italia che ha voluto riconoscere e sottolinear

Economia : Bonometti - Confindustria - a 'La Stampa' - non realizzare le infrastrutture costerà all'Italia olTre 640 miliardi : Roma, 30 nov 09:21 - , Agenzia Nova, - Non solo la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Occorre che a lavorare congiuntamente per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sia... , Res,

Salvini : 'Servono alTre infrastrutture. Bisogna andare avanti e non indietro' : 'L'Italia ha bisogno di nuove infrastrutture, di più infrastrutture. Dobbiamo andare avanti e non indietro'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale ...

California - il punto della situazione sugli incendi : olTre 10.000 strutture distrutte - aumenta il pericolo frane e scarsa qualità dell’aria : Sale a 631 il numero dei dispersi del Camp Fire, l’incendio più mortale dell’ultimo secolo divampato una settimana fa nel nord della California. Kory Honea, sceriffo della contea di Butte, ha dichiarato che sulla lista potrebbero esserci persone che sono riuscite a sfuggire alle fiamme e a mettersi in salvo, senza sapere di essere annoverati tra i dispersi. Per questo motivo, la lista dei dispersi è pubblica, in modo che le persone possano ...

Rete 5G - Wind Tre è pronta a realizzare le infrastrutture già dal 2019 : Attualmente l'argomento più chiacchierato in merito al mondo della telefonia mobile è sicuramente quello delle offerte, con i maggiori brand che si stanno 'sfidando' con delle promozioni molto vantaggiose, soprattutto per cercare di attutire il successo commerciale che sta riguardando le low cost, in particolar modo Iliad. Si sa però che l'aziende di telefonia mobile devono necessariamente lavorare sulla programmazione, per cercare di essere ...

Con quasi 7mila strutture incenerite - il Camp Fire è l’incendio più distruttivo nella storia della California : bruciati olTre 36mila ettari : Il Camp Fire continua ad essere alimentato dal vento e a minacciare le comunità del nord della California, innescando nuove evacuazioni. Divampato alle 6:30 (ora locale) di giovedì 8 novembre, l’incendio ha quadruplicato le sue dimensioni nel corso della notte successiva, arrivando ad incenerire oggi quasi 36.500 ettari, ed è contenuto solo al 5%. Fino alla serata di ieri, 9 novembre, le strutture distrutte dalle sue fiamme erano 6.713, cifra ...

La protesta delle imprese su fisco e infrastrutture. MenTre parte Connext... : Demagogia. Le piccole imprese italiane contro le grandi... Le strutture produttive diffuse sui territori contro i "poteri forti" e i "salotti buoni"... Le fabbrichette contro le multinazionali... Chi non conosce affatto il tessuto industriale italiano usa questi schemi fuori dalla realtà per provare a riscrivere politiche industriali, come si pensa in ambienti di governo a proposito dei contenuti della manovra a "sostegno delle imprese". ...

C’è stato un incendio all’ospedale Villa San Pietro - a Roma : circa 400 pazienti saranno trasferiti in alTre strutture : Nella notte tra il 2 e il 3 novembre c’è stato un incendio all’ospedale Villa San Pietro di Roma, sulla Cassia. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe iniziato verso le 4 di notte per via di un cortocircuito a un generatore,