Stefano De Martino pomeriggio “intimo” con Belen Rodriguez e Santiago

(Di sabato 5 gennaio 2019)Deè di nuovo fidanzato. Come riportato da Leggo.it infatti dopo la fine della sua relazione con Gilda Ambrosio l’ex ballerino di “Amici” ed inviato dell’Isola dei famosi ha ritrovato l’amore con la modella Chiara Scelsi, ma comunque non rinuncia trascorrere felici pomeriggi insieme alla exI due infatti sembrano aver ritrovato il feeling, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna” che li vedono insieme a Milano mentre trascorrono uncon: i due passeggiano a braccetto e mentre il figlio gioca scherzano e ridono con aria molto complice.Proprio recentemente la nuova fidanzata di De, Chiara, ha incrociato lain un negozio anche se lei, non si sa se volutamente o meno, è uscita senza degnarla di uno sguardo.