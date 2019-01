Spari in un bowling in California | diverse vittime | caccia all' uomo

Spari in un bowling in California - "diverse persone a terra" : Attorno alla mezzanotte, a Torrance, località California na a sud di Los Angeles, è scoppiato un conflitto a fuoco in un bowling . Secondo la polizia ci sono "diverse persone a terra".Il dipartimento di polizia di Torrance ha scritto su Twitter che ci sono "segnalazioni di colpi sparati con diverse vittime". Il Los Angeles Times riporta che gli Spari sono avvenuti al Gable House Bowl. La polizia ha esortato le persone a "stare ...

California - Spari in un bowling : vittime : 10.51 Sparatoria in un bowling di Torrance, in California. Secondo quanto scrive la polizia locale su Twitter, vi sono "diverse vittime a terra". Torrance si trova sulla costa, nell'area metropolitana di Los Angeles. "Abbiamo sentito, prima degli spari, una rissa. Siamo corsi nel bar e ci siamo coperti, perché abbiamo sentito degli spari". Il testimone ha detto di essere rimasto nascosto per un quarto d'ora, prima che la polizia giungesse ...