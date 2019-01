L' auto elettrica è ormai un affare di Stato

L’auto elettrica Polestar 2 sarà il primo veicolo con Android Auto nativo : Polestar, futuristico marchio di Volvo, ha pubblicato la prima immagine teaser della sua seconda Auto: si chiamerà Polestar 2. Ecco cosa sappiamo di lei L'articolo L’Auto elettrica Polestar 2 sarà il primo veicolo con Android Auto nativo proviene da TuttoAndroid.

auto : Hyundai e Kia presentano l’elettrica con la ricarica wireless e il parcheggio autonomo [VIDEO] : Il problema della ricarica di Auto elettriche in mobilità è forse la preoccupazione più grande per un acquirente e non solo. Istituzioni e produttori dovrebbero lavorare all’unisono per sviluppare nuove tecnologie e realizzare infrastrutture in grado di rispondere alla sempre più crescente domanda soprattutto nel prossimo futuro. Una speranza arriva dal gruppo Hyundai Kia Automotive. Come è possibile vedere in questo video, i coreani ...

auto : l’elettrica R1 costa meno di 10.000 euro [GALLERY] : 1/14 ...

Dai FiloBus ai FiloTIR : l'Italia prova l'autostrada elettrica : Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo sguardo, il primo pensiero che passa per la testa è: 'tornano i FiloBus'. Sì, quei mezzi di trasporto persone che si attaccavano a ...

Arriva in Italia l'autostrada elettrica per il trasporto pesante delle merci : Una rete autostradale elettrica per il trasporto 'pesante'. In Europa la sperimentazione è già reale, in Italia sta per cominciare. Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo ...

Congo - elezioni presidenziali nel Paese strategico per l'auto elettrica : Immaginiamo un Paese esteso come l'Europa occidentale, dove le strade asfaltate sono appena poco più di 3mila chilometri, in Italia sono 850mila km,. Dove molte località sono raggiungibili solo in ...

auto elettrica : Google Maps trova le colonnine di ricarica : Il servizio è attivo in tutto il Mondo e partecipano le seguenti società: Tesla, Chargepoint, Chargemaster, Pod Point, SemaConnect, EVgo, Blink e Chargefox e Enel, A2A e Repower per il mercato ...

Cara e non ecologica - resta senza energia la corsa all'auto elettrica : Elettrificare è la parola d'ordine all'interno dei gruppi automobilistici. Gli investimenti sono in corso da anni. E anche i più recalcitranti, come Fca, alla fine si sono dovuti allineare. Sul ...

E-tron - balzo in avanti dell'auto 'zero emission'. Nel deserto di Abu Dhabi al volante della nuova Audi elettrica : In pratica gli sceicchi hanno reinvestito i proventi del petrolio per costruire il prototipo della città del futuro ad energia solare con un'economia a emissioni zero. Ma da lì, addentrandosi nel ...

Enel : la mobilità elettrica arriva in autostrada - al Q8 di Rho : Milano, 18 dic., askanews, - La mobilità elettrica arriva in autostrada. Enel X ha installato e attivato presso l'area di servizio Q8 di Rho Sud, la prima stazione di ricarica lungo il tratto ...

Germania - l’auto di domani è elettrica. Ma a rimetterci saranno i lavoratori : La Germania corre a gran velocità verso un futuro più verde e meno inquinante e lo fa a partire dall’attuazione di politiche sempre più restrittive nei confronti dei veicoli diesel. Poi c’è Volkswagen, il più grande gruppo automobilistico del Paese, che ultimamente e quasi a cadenza settimanale, rilascia numeri sempre aggiornati sulla spesa che è pronto ad affrontare riguardo alla produzione di una gamma totalmente elettrica, quella che ...

Digitale - lusso e 500 elettrica. Il destino dell'automotive passa di nuovo da Mirafiori : Mirafiori, all'incrocio tra il passato e il futuro. Il destino dell'auto a Torino, ancora una volta, si gioca lì, nella fabbrica delle fabbriche. Il luogo del boom, e poi dei conflitti, la cattedrale ...

auto elettrica - attacco Mercedes : acquisto record di batterie" : Insomma, più che il mondo delle Auto elettriche, ora il fermento sta tutto in quello delle batterie: la sola Mercedes, avendo un bisogno disperato di accumulatori, sta realizzando una rete globale di ...

4mila euro di multa per gli accessi in ZTL nonostante l'auto elettrica : Il caso a Firenze, oggetto d'esame del Consiglio comunale: alla base dell'equivoco la mancata comunicazione della targa...