Incidente sulla Ragusa Catania all' altezza di Vizzini | 3 feriti

Morti sulla strada - doppio Incidente a Roma Sud/ Perdono la vita due cinquantenni : Morti sulla strada, doppio incidente a Roma Sud. Perdono la vita due cinquantenni in due scontri sulla Laurentina e sulla Cristoforo Colombo

Incidente di Sauze - quattro indagati per la morte della bambina sulla pista da sci : già coinvolti in caso identico : Sono gli stessi finiti in un'inchiesta per la morte di un ingegnere di 31 anni il 20 gennaio dell'anno scorso sull'altro versante della pista. Sotto accusa l'uso delle barriere frangivento senza imbottitura

Lodi - branco di cinghiali provoca Incidente sulla A1 Un morto e 10 feriti Foto : Gli animali avevano scavato un cunicolo nel terreno, sotto la rete di protezione. Il tamponamento, che ha coinvolto tre auto, è accaduto alle 4 di notte di giovedì tra Lodi e Casalpusterlengo. Due i feriti gravi, contusi anche tre bambini e due ragazzi

Branco di cinghiali provoca un Incidente sulla A1 : un morto e 10 feriti : Un 28 enne è morto e 10 altre persone sono rimaste ferite stanotte dopo un tamponamento a catena causato da un gruppo di cinghiali che hanno invaso la carreggiata dell'autostrada. L'incidente è avvenuto sull'Autostrada A1, tra Lodi e Casalpusterlengo.L'incidente ha coinvolto in tutto 3 auto. Tra i feriti, il più grave è stato portato all'ospedale Maggiore di Parma, in codice rosso. La vittima è un uomo di ...

Torino - Incidente sulla pista da sci : la vittima è una bambina di Roma : Una tragedia quella che è avvenuta mercoledì 2 gennaio alle 14:30 circa, sulle piste della Val di Susa, in Piemonte, quando una bimba di 9 anni, che percorreva una pista "rossa", chiamata "imbuto", ha perso il controllo dei suoi scii ed è andata a sbattere contro una barriera frangivento. La bambina si chiamava Camilla Compagnucci ed era di Roma, si trovava in Piemonte con la sua famiglia per trascorrere le feste. A Sauze d'Oulx, in Val di Susa, ...

Incidente sulla neve : muore una bimba di 9 anni sulle piste della Val di Susa : Alle 14 di oggi un tragico Incidente sulla pista Imbuto del comprensorio "Via Lattea" a Sauze d'Oulx, in Val di Susa. Una bambina di soli 9 anni finisce fuori pista e va a urtare violentemente contro una barriera frangivento. Immediati i soccorsi e la corsa in ospedale, ma purtroppo la piccola morirà qualche ora dopo. La dinamica del tragico Incidente Una felice giornata in famiglia sulla neve, svagandosi, godendo delle bellezze naturali della ...

Tragedia in montagna - bimba di 9 anni muore dopo l'Incidente sulla pista : stava sciando con il padre : E' morta la bambina di 9 anni che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d'Oulx, Torino,, in alta Valle di Susa. Trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto ...

'Salvini morto sul colpo in un Incidente'. Il ministro ride sulla fake news : mi allungano la vita : 'Ultim'ora. morto sul colpo il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nuovo lutto nel mondo della politica'. E' il titolo della notizia falsa che circola sul web in queste ore. 'Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti! Mi allungano la vita, rispondo col sorriso', è il ...

Incidente sulla rampa di via Marina addio a Rita - 20enne napoletana : Un grave Incidente la scorsa notte, con l'auto che è andata a sbattere contro il guardrail. Nell'Incidente ha trovato la morte Rita Nardi, 20enne napoletana. Era insieme alla sorella e a un'amica, che ...

Incidente sulla Flaminia - muore spoletina - Grave la sorella - denunciato 48enne : Ai familiari giunga l'abbraccio della redazione di Tuttoggi.info share 0 shares Share Tweet Pin Commenti Stampa Cronaca Spoleto TOPICS Flaminia Incidente molinaccio mortale morto spoleto terni ...

Incidente sulla Marina di Modica - Sampieri : investito ciclista : Incidente stradale stamattina sulla provinciale 66. Per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia provinciale, un ciclista è stato ferito

Incidente tra auto e tir all'ingresso di Demonte : disagi sulla statale del Colle della Maddalena : Ennesimo Incidente, questa mattina 27 dicembre, poco prima delle 9, all'ingresso di Demonte, all'altezza della famigerata curva di piazza Mazzini, dove la SS 21 del Colle della Maddalena si restringe. ...

Incidente sulla Modica Ragusa : due feriti : Ennesimo Incidente stradale sulla SS114, la Modica Ragusa. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed un'auto. Due i feriti lievi trasportati in ospedale,