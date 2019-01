Il commovente post di Antonella Clerici su Fabrizio Frizzi | ' Ciao 2018 | amici persi'

Pino Daniele - il post commovente della figlia Sara : “Quattro anni senza di te - papà meraviglioso” : “Quattro anni senza di te, papà meraviglioso”: Sara Daniele ricorda così il grande Pino a quattro anni dalla sua scomparsa. Era il 4 gennaio 2015 quando il cantante ebbe un malore nella sua casa di Magliano, in Toscana. Un dolore al petto, la corsa in ospedale con la compagna e una morte arrivata troppo presto. Da allora ogni anno la figlia Sara Daniele ricorda il momento che ha cambiato per sempre la sua vita e quel dolore che, ...

Antonella Clerici - il post commovente dedicato a Frizzi (e alla Prova del Cuoco) : La fine di un anno significa la conclusione di un ciclo e, come spesso capita, è sinonimo di bilanci, tra difficoltà e momenti positivi. Come molti vip presenti su Instagram, anche Antonella Clerici ha scelto di salutare il 2018 con un collage delle 9 foto che più riassumono l’anno ormai terminato. Ad accompagnare le foto un post breve, semplice, dal quale però traspare tutto il dolore e al contempo la serenità che un anno difficile come ...

Tra sogni e traguardi - con un pizzico di tristezza nel cuore : Bernardeschi e quel commovente post per Astori [FOTO] : Il giocatore della Juventus ha fatto un bilancio del suo 2018, ricordando con tristezza Davide Astori Il 2018 si è chiuso tra alti e bassi, portando con sè gioie e tremende tragedie. Su tutte quella di Davide Astori, morto lo scorso marzo per un malore avvertito nella notte prima del match Udinese-Fiorentina. Un evento che ha segnato Federico Bernardeschi, come dimostra il post pubblicato sul proprio profilo ufficiale nella notte di ...

L’ex protagonista di Temptation Island in ospedale - il post commovente : Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili per Francesco Chiofalo, l’ex protagonista di Temptation Island che ha confessato di avere il cancro. Il 29enne poco prima di Natale aveva svelato in un video su Instagram di aver ricevuto una terribile diagnosi. Dopo un piccolo incidente il personal trainer romano era stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti e qui, grazie ad una TAC, i medici avevano scoperto ...

Francesco e Giulia - a Natale esplosione di felicità per la coppia : post commovente : Francesco e Giulia felicissimi alla vigilia di Natale: le news sulla coppia dopo il Gf Vip 2018 Francesco Monte e Giulia Salemi sono ormai una coppia a tutti gli effetti e il tempo delle incertezze sembra in effetti ormai passato. La coppia di innamorati dopo il Grande Fratello Vip 2018 sta dando dimostrazione di essere […] L'articolo Francesco e Giulia, a Natale esplosione di felicità per la coppia: post commovente proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole anticipazioni : per ANDREA e ARIANNA una commovente sorpresa… : Parte una nuova settimana con Un posto al sole, caratterizzata dalle conseguenze della confessione shock (e soprattutto falsa) di Valerio Viscardi (Fabio Fulco). Giovanna (Clotilde Sabatino) tenderà a non credere alle parole dell’uomo e si avvicinerà alla verità, tutto ciò mentre un nuovo colpo di testa di Vera (Giulia Schiavo) metterà Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) in un grande, grandissimo pericolo… Episodi al ...

Alessandra Amoroso ha scritto un commovente post per la nonna che non c’è più. Guarda il post : Alessandra Amoroso condivide tutto sui social con la sua ‘big family’ di affezionati fan. Gioie personali e successi professionali, ma anche ricordi nostalgici legati a importanti figure di riferimento della sua vita sono racchiusi... L'articolo Alessandra Amoroso ha scritto un commovente post per la nonna che non c’è più. Guarda il post proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis - la mamma e il post commovente su Instagram : «Nonostante tutto - noi eterni!» : Dal suo account Instagram Giulia De Lellis lascia per un attimo la vita pubblica di influencer per entrare nella sua vita privata e postare una tenera dedica dal suo account Instagram. L?ex...

Antonella Clerici e il commovente post per Fabrizio Frizzi su Instagram : 'Esattamente un anno fa... l'abbraccio per il mio compleanno'. Antonella Clerici ricorda così Fabrizio Frizzi. E lo fa nel giorno più speciale per la conduttrice Rai: il suo compleanno, appunto. Un ...

Mayer morto - il commovente post di Milly Carlucci : «Caro Sandro - mi hai spezzato il cuore» : Dopo Frizzi, un altro dolore nella vita di Milly Carlucci: la morte di Sandro Mayer, il direttore di Dipiù che per anni aveva fatto l'opinionista a 'Ballando con le stellè, il...

Bambino invia una lettera al papà “in paradiso” - la risposta delle Poste è commovente : "Signor postino, può portare questa in Paradiso per il compleanno del mio papà? Grazie”. Questa la frase che Jase Hyndman, un Bambino di 7 anni che vive in Scozia, ha scritto sulla letterina da recapitare al papà scomparso da qualche anno. La busta è stata 'consegnata' e il piccolo ora è felicissimo.Continua a leggere

Stallone dice addio a Rocky in un commovente post su Instagram. E poi toccherà a Rambo : Sylvester Stallone mette la parola fine alla sua creatura cinematografica: Rocky , il suo alter-ego, il personaggio che lo ho portato alla ribalta mondiale alla fine degli anni Settanta. Stallone, che ...

Pedrosa dice addio alla MotoGP - il post di ringraziamento ai fan è commovente : “sarete per sempre nel mio cuore” : Dani Pedrosa ha corso a Valencia l’ultima gara della sua carriera in MotoGP il pilota spagnolo ha voluto rivolgere un dolce messaggio ai fan prima del suo ritiro Sotto il diluvio universale che si è abbattuto su Valencia, Dani Pedrosa ha corso l’ultima gara di MotoGP della sua carriera. Il pilota spagnolo, ha chiuso la gara di Valencia in 5ª posizione, classificandosi 11° alla fine del Motomondiale 2018, l’ultimo della ...

Uccisa da un tumore a 11 anni - la mamma era morta 6 anni fa. Il commovente post su FB del papà : Lucy è morta ad appena 11 anni: a luglio 2017 le era stato diagnosticato un glioma pontino intrinseco diffuso, ovvero una forma di tumore del cervello. Dopo un anno e mezzo di cure, la piccola è scomparsa e adesso il padre ha deciso di scriverle una bellissima lettera.Continua a leggere