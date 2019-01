Difesa Sassuolo | tutto da rifare

corrieredellosport

: RT @SassuoloPro: Le ultimissime sul mercato neroverde per rinforzare la difesa! ? - andreatakeapill : RT @SassuoloPro: Le ultimissime sul mercato neroverde per rinforzare la difesa! ? - SassuoloPro : Le ultimissime sul mercato neroverde per rinforzare la difesa! ? - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: per la difesa si guarda in casa Cagliari -

(Di sabato 5 gennaio 2019)- In casaè tempo di pagelle per la: promossi Ferrari , a pieni voti, , Marlon , Rogerio e Lirola ; così così Magnani ; poco utilizzati Peluso , anche per un serio infortunio, ...