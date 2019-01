New York | su di giri Mattel

New York : amplia il rialzo Toll Brothers : Effervescente il costruttore americano di case su misura di prestigio , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,64%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base ...

New York : rally per Regeneron Pharmaceuticals : Seduta decisamente positiva per la società farmaceutica attiva nel settore biotech , che tratta in rialzo del 6,91%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Regeneron Pharmaceuticals ...

New York : ingrana la marcia Royal Caribbean Cruises : Brilla la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che passa di mano con un aumento del 4,87%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Royal Caribbean Cruises evidenzia un ...

In arrivo You 2 su Netflix - prime anticipazioni sulla seconda stagione : Joe lascia New York per Los Angeles : A giudicare dall'hype generato in pochi giorni, l'arrivo di You 2 su Netflix sarà uno dei più attesi del 2019. In meno di due settimane, complice il rilascio subito dopo Natale che ne ha favorito la visione in binge-watch nel periodo festivo, la serie di Lifetime acquistata da Netflix ha ottenuto un discreto riscontro sui social generando un dibattito sui temi trattati, dallo stalking ai rischi delle interazioni via social. Come la prima ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi (di nuovo) insieme a New York - c’è anche la figlia di Balotelli [GALLERY] : Raffaella Fico e Alessandro Moggi sono tornati insieme e si sono concessi una vacanza a New York per Capodanno Dopo la crisi passeggera tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico è tornato il sereno per la coppia. L’ex gieffina e il procuratore sportivo sono insieme a New York insieme a Pia, figlia della napoletana e primogenita di Mario Balotelli. La ‘famigliola’ si diverte nella Grande Mela e nonostante il freddo fa una ...

New York : senza freni Varian Medical Systems : Protagonista Varian Medical Systems , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,13%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

New York : senza freni Sotheby's : Brillante rialzo per la casa d'aste del Regno Unito , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,76%. L'andamento di Sotheby's nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

New York : allunga il passo Cf Industries Holdings : Brillante rialzo per Cf Industries Holdings , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,96%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

Borse - Europa in forte crescita nonostante New York : Tutte positive le Borse europee nonostante il crollo di ieri a New York . Il Dow Jones aveva chiuso a - 2,83% e il Nasdaq a -3,1. Il Giappone ha perso il 2,25%, ma Hong Kong ha guadagnato il 2,24% e ...

Piazza Affari FTSE MIB : iPhone combinaguai - da Milano a New York : Crollo azioni Apple fa il giro del mondo, rischio effetto domino Il crollo delle azioni Apple ha fatto chiaramente il giro del mondo anche perché le sorti di tante società quotate a Wall Street , in ...

Apple spaventa le borse. A New York il titolo perde il 9% : Il motivo: revisione al ribasso delle stime per i ricavi in seguito al rallentamento dell'economia della Cina -

New York : seduta difficile per Ralph Lauren : Affonda sul mercato la maison statunitense , che soffre con un calo del 3,91%. Il movimento di Ralph Lauren , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del World Luxury Index , rendendo ...

New York : al centro degli acquisti Dish Network : Rialzo per Dish Network , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,17%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

New York : netto calo registrato da Abercrombie & Fitch : Pressione sulla società americana dell'abbigliamento giovanile , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,20%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...