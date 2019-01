La barriera per ripulire il Pacifico per ora è un fallimento

Bimba morta sugli sci - il papà disperato : 'Senza quella barriera Camilla sarebbe viva' : Si dispera papà Francesco tra i corridoi dell'ospedale Santa Margherita di Torino. Sua figlia Camilla, 9 anni appena, è morta da poche ore e lui non si dà pace. 'Se...

Un drone subacqueo per salvare la barriera corallina : Nuota seguendo i profili dei fondali marini e agisce come una vera e propria fabbrica di coralli: è l’ultimo robot subacqueo progettato per la salvaguardia del fragile ecosistema della Grande barriera corallina, oggi allo stremo per colpa del cambiamento climatico e dell’inquinamento. LarvalBot – così si chiama il progetto – è appena uscito dai laboratori della Queensland University of Technology e, grazie al sostegno della Great ...

Palau vieta le creme solari : sono una minaccia per la barriera corallina : Lo stato insulare della Micronesia, uno dei più giovani e dei più piccoli del mondo, ha preso questa decisione, che entrerà in vigore dal 2020, per proteggere una delle sue maggiori attrazioni ...

Clima : l’isola di Palau mette vieta le creme solari per proteggere la barriera corallina : L’isola di Palau vieterà dal 2020 le creme solari: lo scopo è proteggere le barriere coralline dalle sostanze tossiche. Secondo le autorità, è stata ormai dimostrata scientificamente la tossicità per i coralli delle sostanze chimiche contenute nelle creme protettive, anche in piccole dosi. Dato che ogni barca trasporta molti turisti, ciò equivale “ogni giorno a galloni di creme solari che finiscono nell’oceano nei famosi siti ...