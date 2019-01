Iscrizioni anno scolastico 2019 20 | la guida Le app per non sbagliare

Scuola - conto alla rovescia per le Iscrizioni al prossimo anno scolastico : iscrizioni al nuovo anno scolastico ai nastri di partenza: dal 7 al 31 gennaio 2019 le famiglie potr anno effettuare le iscrizioni a Scuola per l' anno scolastico 2019/2020. Tempi anticipati, dunque,...

Progetto Guardiani della Costa : Iscrizioni per l’anno scolastico 2018-19 aperte fino al 20 dicembre : Guardiani della Costa è un Progetto di citizen science, ossia un Progetto di scienza prodotto e condiviso da cittadini. Esso nasce per tutelare il litorale nostrano. Il Progetto ha preso vita grazie a Fondazione Costa Crociere ed è rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori italiane. Il Progetto ha come scopo la sensibilizzazione di giovani, studenti e cittadini all’amore per il patrimonio naturalistico delle coste italiane. Un ...