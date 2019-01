Il Milan parla portoghese | in arrivo sito e account Twitter

'Io - pedinato dal Milan'. Parla la firma di Libero spiata da Marco Fassone : Lo storico passaggio di uno dei club più titolati al mondo da Silvio Berlusconi allo sconosciuto cinese Yonghong Li. Affare che è stato in dubbio fino all' ultimo giorno, almeno fino a quando non è ...

"Io - pedinato dal Milan". Parla la firma di Libero spiata da Marco Fassone : Il primo messaggio su whatsapp mi arriva alle sei del mattino. Mi sveglio, stropiccio gli occhi e apro il file che contiene l' articolo di un giornale. Titolo: «Elliott accusa Fassone: spiava manager e giornalisti». Lì per lì non realizzo, poi leggo ancora: «A essere spiati e pedinati erano 4 giorna

Olympiacos Milan - Gattuso parla in conferenza : Olympiacos Milan, parla MISTER Gattuso- Alle ore 19:00 italiane, le 21:00 greche, mister Gattuso parlerà in conferenza direttamente da Atene. Domani il Milan si giocherà il passaggio del turno in Europa League proprio contro i biancorossi che inseguono in classifica. Il 3-1 ottenuto all’andata fa stare parzialmente tranquillo il Milan, ma Gattuso e i giocatori […] L'articolo Olympiacos Milan, Gattuso parla in conferenza proviene da ...

Milan-Torino - Mazzarri : 'Presto per parlare di sfida decisiva - dovremo essere perfetti. Radice un innovatore' : Dopo aver archiviato la pratica Südtirol in Coppa Italia, è tempo per il Torino di pensare alla fondamentale trasferta di San Siro. Contro i granata ci sarà il Milan, in un match importantissimo in ...

Milan - Vincenzo Montella e quella frecciatina a Gennaro Gattuso : 'Ho maggiori conoscenze di chi parla' : A Vincenzo Montella non sono andati giù i commenti impietosi di Rino Gattuso sul periodo in cui l'Aeroplanino allenava il Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, Montella ha messo subito le cose in chiaro sulla rivalità scoppiata tra i due. In particolare dopo le critiche di Ringhio, che si lamentava di quanto 'non corressero' i giocatori sotto la guida ...

Donadoni e il Milan : 'Nessuna cena - mai parlato con loro' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Roberto Donadoni torna sull'accostamento al Milan : 'Mai parlato con loro. Ho sentito addirittura di una cena con la dirigenza, niente di vero'.

Fabregas cerca la via di fuga per il Milan : "Voglio giocare di più - ne ho parlato con Sarri" : La trattativa per portare Cesc Fabregas al Milan , già a gennaio, non è più un mistero. Da Londra è arrivato un altro segnale: "Sto bene a Stamford Bridge, ma è chiaro che ogni calciatore vorrebbe ...

Milan - in retroscena di Mirabelli : “volevamo Benzema e parlammo con Conte - Bonucci non fu un flop” : Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare dell’era al Milan nella quale fecero molto discutere alcuni suoi colpi di mercato “Chi non opera non fa errori, in questo mondo bisogna cercare di fare meno sbagli possibili. Sono stati 15 mesi molto complicati, sarebbe ipocrita da parte mia dire che abbiamo fatto tutto bene“. Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare della sua era al Milan, terminata con un tonfo clamoroso da ...

Milano - via Padova - proiezione : La Terra parla arabo Memory of the land : Ho voluto denunciare questa realtà per sensibilizzare allo stesso tempo sui sistemi violenti di repressione che purtroppo sono applicati in molte parti del mondo. Il personaggio principale del film è ...

Milan - dietrofront Salvini : 'Ho scritto a Gattuso : nessun attacco - parlavo da tifoso' : MilanO - Dopo l'1-1 dell' Olimpico contro la Lazio ha risposto con un'entrata dura, come quando giocava, ai 'rimproveri' di Matteo Salvini . Il giorno dopo però Rino Gattuso è tornato ad occuparsi '...

SALVINI CHIEDE SCUSA A GATTUSO : "LO STIMO"/ "Parlavo da tifoso : Rino miglior allenatore che Milan possa avere" - IlSussidiario.net : SALVINI si SCUSA con GATTUSO dopo il pareggio in Lazio-Milan: 'Che aspettava a fare i cambi?'. La replica del tecnico: 'Da italiano potrei dirgli..'.

Milan - Leonardo rivela : ‘Ibrahimovic? Non è il momento per parlare di mercato' : Non è finita proprio come ci si aspettava la sfida tra Milan e Lazio. I rossoneri e i biancocelesti portano a casa comunque un punto a testa. La sfida è stata giocata ieri allo Stadio Olimpico, e i rossoneri per ora rimangono quinti in classifica. Una vittoria avrebbe sicuramente permesso agli uomini di Gattuso di scavalcare proprio la Lazio, diretta concorrente ai vertici della Serie A. Detto ciò, il dirigente rossonero, Leonardo, è stato ...

Milan - Salvini contro-replica a Gattuso : “ho parlato da tifoso - con qualche cambio sarebbe finita diversamente” : Il ministro dell’Interno ha risposto a Gattuso, facendo chiarezza dopo il botta e risposta avvenuto ieri dopo Lazio-Milan Prima la stilettata di Salvini, poi la risposta piccata di Gennaro Gattuso, infastidito dall’uscita pubblica del ministro dell’Interno. finita qui, neanche per sogno, perché il leader della Lega ha voluto contro-replicare all’allenatore del Milan, provando a spiegare le proprie parole nel corso ...

Milan - Leonardo : 'Ibrahimovic? Non è il momento di parlare di mercato' : Abbiamo dialoghi con tante persone, stiamo rientrando in un certo giro del mercato e della politica del calcio. Noi ora dobbiamo stare sereni. Vogliamo ristabilire una certa posizione per la società, ...