Un videocomizio cattivista per segnare il 2019

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Aveva cercato di tenere il suo discorso di san Silvestro dal balcone, in montagna, ma Matteo Salvini, abituato a spadroneggiare sui social, è rimasto oscurato dal fine anno col botto di Sergio Mattarella nel ruolo di padre degli italiani. Sono anche arrivati nuovi sondaggi che danno i 5Stelle in risalita nella settimana della manovra, dopo mesi di inarrestabile dérapage. Sale Forza Italia con i suoi gilet azzurri. Scricchiolìi che in casa Lega nessuno vuole sottovalutare.E allora rieccolo Salvini, nel primo comizio del, deciso a riprendersi scena e terreno dopo i toni bassi delle prime ore dell'anno. Piglio meno sorridente del solito, niente uova strapazzate né dolci al cioccolato in mano, nella mezz'ora di diretta Facebook da Bormio, Valtellina, 1225 metri di quota, sfoggia una polo grigio topo a maniche corte così leggera da far battere i denti dal freddo a tutta Italia. Roba da ...