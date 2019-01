Turtle Wax per prenderci cura dell’auto [oggi: Plastiche e Vetri]

laragnatelanews

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Diverso tempo fa avevo deciso di occuparmi, come in passato, di prodotti che normalmente si usano per la piccola manutenzione delle nostre vetture. Negli anni sono passato attraverso prodotti Commerciali (acquistati al supermercato), fino a sperimentare quelli più economici del Discount. Nella maggior parte dei casi sono dovuto tornare a comprare prodotti di qualità, dall’autoricambi. La qualità è essenziale in un mezzo meccanico, non solo per la manutenzione meccanica, ma anche per la pulizia, per la carrozzeria, gomma eMi sono incuriosito dei prodottiWax distribuiti in Italia da Lampa. Da sempre il secondo marchio si è dimostrato serio e di altissima qualità per i prodotti proposti. Alcune soluzioni dei tappeti per il Bagagliaio, alle catene per auto, le calze da neve per le coperture, le ho provate direttamente con ottimi risultati. Proprio per la serietà ...