Serie A | il Napoli di De Laurentiis punta Piatek e Kouamé RUMORS

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Serie A - calendario 20^ giornata : c’è Napoli-Lazio dopo la pausa invernale : Il campionato di Serie A è fermo per via della pausa invernale. Un breve periodo di vacanza per i giocatori, che torneranno in campo nel terzo fine settimana del mese di gennaio. La 1ª giornata del girone di ritorno, che coinciderà con la 20ª giornata della stagione 2018/19, proporrà il big match tra Napoli e Lazio. Sarà una sfida importante per le posizioni di vertice e nessuna delle due squadre vorrà lasciare punti per strada, così da ...

Serie A - la classifica del 2018 : Juve a +14 sul Napoli - Roma sopra la Lazio : Roma - Il 2018 è andato in archivio con un'ultima giornata senza grandi sorprese. Il 19° turno di Serie A ha delineato la classifica definitiva dell'anno solare che non assegna trofei o ...

VIDEO Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli si salva - ora tocca al Milan! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite, previste oggi 29 dicembre 2018 per la 19giornata.

Serie A - Napoli-Bologna 3-2 : doppio Milik e Mertens con dedica a Koulibaly : ... ma all'88' vede togliersi le castagne dal fuoco da Mertens che danza al limite dell'area e col destro sorprende un poco reattivo Skorupski andando poi a cercare la telecamera per gridare al mondo il ...

Serie A - Napoli rischia contro il Bologna : per vincere serve un doppio Milik e Mertens : Tre punti di sofferenza e di carattere per chiudere in bellezza il 2018. Finisce 3-2 al San Paolo tra Napoli e Bologna, con i parteopei vittoriosi a Fuorigrotta grazie alla doppietta di Milik e alla prodezza sul finale di Mertens che ha risolto una partita complicata contro un avversario tutt'altro

Serie A : Napoli-Bologna 3-2 : ANSA, - NAPOLI, 29 DIC - Il Napoli batte il Bologna 3-2 in un posticipo della 19/a giornata del campionato di Serie A e resta a -9 dalla Juventus, ma mettere sotto la squadra di Pippo Inzaghi è più ...

Napoli-Bologna 3-2 - Serie A : Mertens salva gli azzurri allo scadere - doppietta di Milik : Il Napoli ha sconfitto il Bologna per 3-2 nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. I partenopei si rialzano dopo la sconfitta contro l’Inter e si confermano al secondo posto in classifica, attardati di nove lunghezze dalla capolista Juventus e con cinque punti di margine nei confronti dell’Inter. I padroni di casa hanno seriamente rischiato di non vincere l’incontro, la doppietta di Milik è stata rimontata da Santander ...

Posticipo Serie A - Napoli-Bologna 3-2 : 19.58 Successo sofferto per il Napoli. Avvio felsineo convincente, ma sono i partenopei a passare. Al 16' serie di rimpalli in area, decide la zampata di Milik.Mertens (bravo Skorupski) e Milik non trovano il raddoppio,fa invece centro Santander (37'), di testa su sponda di Palacio. 1-1 all'intervallo. Riparte il gioco e il Napoli torna avanti con l'imperiosa zuccata di Milik (51'). Occasioni per Palacio e poi per Mertens. Finale ...