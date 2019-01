Inter in pole position per Barella | superata la concorrenza del Napoli Rumors

Supercoppa italiana - la Lega calcio risponde alle polemiche : “ci siamo adeguati alle politiche dell’Italia Intera” : Il presidente della Lega calcio di Serie A, Gaetano Miccichè, ha risposto alle critiche per la disputa della Supercoppa italiana a Gedda “Il calcio fa parte del sistema culturale ed economico italiano e non può avere logiche, soprattutto nelle relazioni internazionali, diverse da quelle del Paese a cui appartiene. L’Arabia Saudita è il maggior partner commerciale italiano nell’area mediorientale grazie a decine di ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli : "Ucciso da suv di tifosi napoletani" : Milano, 3 gennaio 2019 - Quasi tre ore di interrogatorio , nessuna dichiarazione cruciale sull'organizzazione dell'assalto, molte lacrime nel ricordare Daniele Belardinelli , Dede «il fratello» morto ...

Tifoso morto - l'ultrà dell'Inter Piovella : "Travolto forse da due auto" | Indagini su tifosi napoletani : Il capo ultrà della curva dell'Inter arrestato per gli scontri del giorno di Santo Stefano prima del match contro il Napoli, ha parlato della morte di Daniele Belardinelli e del suo presunto "ruolo" di organizzatore: "Io mi occupo solo di coreografie nel direttivo della curva".

Tifoso Interista morto - il video inedito della guerriglia tra ultras Interisti e napoletani : E’ continuata anche nei giorni festivi l’attività investigativa sul caso dell’aggressione ultrà del 26 dicembre scorso prima di Inter-Napoli, a Milano, che ha portato alla morte di Daniele Belardinelli. Gli uomini della Digos infatti stanno sentendo decine di tifosi, per arrivare all’identificazione dei partecipanti ai disordini. Dopo i riconoscimenti effettuati grazie alla riprese video delle telecamere stradali o di video amatoriali, gli ...

Arrestato Marco Piovella - capo ultrà dell'Inter : «Ha ispirato l'agguato ai napoletani» : Svolta importante nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Marco Piovella, capo ultras della curva dell'Inter,...

È stato un agguato agli ultrà napoletani - presto nuovi arresti tra gli Interisti : I responsabili restano in carcere Nessuna attenuante. I tre ultrà dell’Inter fermati la sera di Santo Stefano rimangono in carcere. La sensazione è che ben presto saranno raggiunti da altri “squadristi” che parteciparono all’azione militare, all’aggressione dei tifosi del Napoli, a un’ora dal fischio di iniziò di Inter-Napoli, a San Siro. Con il passare delle ore la lista degli indagati si allunga e la dinamica dell’agguato, la sua ...

L'assalto degli ultrà Interisti con spranghe e bastoni ai bus napoletani : spunta un nuovo video. I pm : "È stato un combattimento" : Scene da una guerriglia. Tre minuti di scontri in mezzo alla strada a Milano: centinaia di ultrà che si affrontano con mazze, bastoni, bottiglie, fumogeni, cinghie, lanciandosi oggetti e cassonetti della spazzatura. Da una parte i napoletani arrivati a San Siro coi van (bloccati in mezzo alla carreggiata) e dall'altra gli interisti affiancati da ultrà gemellati di Varese e Nizza, autori dell'agguato ai tifosi ospiti. Gli incidenti ...

Corsera : «Inter-Nizza - ultrà di destra che odiano i napoletani» : Un cartello anti-Napoli Il Corriere della Sera racconta come e perché la tifoseria organizzata dell’Inter sia stata “accompagnata” da quelle del Nizza e del Varese per il raid contro gli ultras in arrivo da Napoli. In un pezzo pubblicato sul giornale in edicola oggi, si parla di un vero e proprio cartello anti-Napoli basato su un’ideologia di ultra-destra. Leggiamo: «L’internazionale ultrà si è costituita contro gli ...

L'agguato Interista ai bus dei napoletani : un morto e 4 feriti : Milano, 27 dic., askanews, - Una 'azione squadristica' messa in atto da un centinaio di tifosi dell'Inter, insieme a delegazioni di ultras provenienti da Varese e Nizza. L'aggressione ai tifosi del ...

Morto il tifoso Interista investito negli scontri con gli ultrà napoletani : La vittima, 35 anni, in passato era stato colpito da Daspo. Nel pre partita l'assalto dei nerazzurri ai pulmini con a bordo supporter partenopei

Tragedia a San Siro : morto il tifoso Interista investito da un suv di supporter napoletani : Tragedia nei pressi di San Siro prima di Inter-Napoli: è morto, per la gravi ferite riportate, il tifoso interista Daniele Belardinelli investito da un suv di supporter napoletani. Inutile il ricovero ...