Castagne | idea Lazio per la fascia destra

Zuppa di riso - latte e Castagne : una ricetta ideale piemontese per l'autunno : La cucina tradizionale piemontese, oltre a trarre le sue origini dalle tradizioni della corte dei Savoia e dalle abitudini gastronomiche delle classi contadine, è anche influenzata dalla cucina francese e da quelle di altri paesi limitrofi al Piemonte. Essa presenta piatti molto variegati tra loro, sia per quanto riguarda l'utilizzo degli ingredienti, sia per i vari livelli di complessità di realizzazione. Nonostante le ricette di questa cucina ...