- fanpage : Perché chiudere i porti a 49 persone è una scelta disumana e incivile #ApriteiPorti - ferni_f : #apriamoiporti Perché chiudere i porti a 49 persone è una scelta disumana e incivile

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Da giorni, ci sono circa 49 migranti che nessuno vuole, che nessuno Stato vuole accogliere. Nel silenzio dell'Unione Europea, Italia, Malta, Spagna, Germania e Olanda hanno scelto di non rispondere alla richiesta di auto della Sea Watch 3 e della Sea Eye, che attendono l'indicazione di un place of safety in cui sbarcare. Stiamo letteralmente lasciando in mezzo al mare 49 disperati. Senza neanche assumercene la responsabilità, ma nascondendoci dietro una posizione di comodo.