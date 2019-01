Milano | cercare casa se sei straniero | il test con un ragazzo del Togo e la controprova

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) “Solo italiani referenziati“, “si affitta a italiani”, “no stranieri”. Parma, Roma, Cesena, Pisa. Nell’ultimo anno sono stati diversi i casi denunciati, in Italia, di proprietari diche hanno messo nero su bianco il proprio rifiuto di accettare inquilini stranieri. In un rapido giro sul web, abbiamo trovato questi due, nella Capitale (di nuovo) e a Paderno (Udine).Per la verifica abbiamo scelto, che peraltro si è da poco aggiudicata il primo posto nella classifica sulla qualità della vita elaborata dal Sole24Ore. Ci siamo rivolti a Tay Vines, youtuber apprezzato (sul suo canale ha quasi 300mila iscritti, mentre su Facebook è seguito da più di mezzo milione di persone) che viene dal, vive a Lecco da otto anni e che per sé sogna un futuro in Italia con una carriera da attore comico.Come Tay, la maggioranza degli ...