L' evitabile fine del mondo in due mostre

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) È trascorso un secolo da quando Karl Kraus infuocava le pagine del suo capolavoro, Gli ultimi giorni dellʼumanità. Allora era la Grande Guerra a sporgere i viventi sullʼabisso delladel, oggi è il dramma provocato dal cambiamento climatico.Nel corso della storia dei Sapiens sapiens si sono avvicendate infinite narrazioni dellʼApocalisse, come se il tempo stesse sempre per giungere alla sua ora decisiva. Oggi, forse, per la prima volta lʼimmaginario della catastrofe si confronta con un Reale e siamo noi, creature preda di una incontenibile pulsione di morte, a causarla.Alla 24esima Conferenza sul cambiamento climatico (COP24) – significativamente tenuta a Katowice, in Slesia, nel cuore carbonifero dʼEuropa, dal 3 al 15 dicembre 2018 – 20.000 persone provenienti da 190 Paesi delhanno fissato le regole su come applicare lʼaccordo di ...