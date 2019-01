Gli anni passano | i problemi no La missione dei ‘Siciliani’ per il 2019 è combattere

Banca Carige : dalla crescita deGli anni '90 alla crisi - : In borsa dal 1995, il gruppo ligure ha aperto il 2019 con il commissariamento da parte della Bce e la sospensione delle azioni in borsa. Un momento negativo che contrasta con l'ascesa avvenuta tra gli ...

“Lottava contro il dolore aiutando Gli altri” - Tyler muore a 20 anni per un devastante cancro : Il giovane statunitense Tyler Trent aveva commosso e ispirato milioni di persone in America soprattutto per la sua perseveranza e il desiderio di aiutare sempre gli altri anche nel mezzo della propria sofferenza. LA sua forza aveva colpito tutti e il giovane aveva avuto la possibilità di condividere il suo atteggiamento altruistico puntato a una raccolta fondi per la ricerca sul cancro.Continua a leggere

Michael Schumacher compie 50 anni - il messaggio della moGlie : Michael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael ...

Michael Schumacher - messaggio della moGlie Corinna per i 50 anni : 'Facciamo tutto il possibile per aiutarlo' : "Stiamo facendo tutto ciò che è umanamente possibile per aiutarlo, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy". Con una nota ufficiale su Facebook, la moglie di Michael Schumacher, Corinna, torna a ...

F1 - Jean Todt : “Gli anni con Michael Schumacher saranno irripetibili - Michael è un combattente e continuerà a farlo” : Domani, 3 gennaio 2019, non sarà una data come tutte le altre, quantomeno per gli appassionati di Formula Uno e tifosi della Ferrari. Compie 50 anni, infatti, Michael Schumacher, il 7 volte campione del mondo, la leggenda del motorsport. Chi, se non Jean Todt, è la persona giusta per dedicare un ricordo al grande pilota tedesco, che continua nella sua battaglia per il completo recupero dopo l’incidente sulla neve del dicembre 2013? In una ...

F1 - Schumacher compie 50 anni. La moGlie 'Facciamo di tutto per aiutarlo' : Dopo l'incidente sugli sci , il 29 dicembre di cinque anni fa, una caduta rovinosa che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, il cinque volte campione del mondo di Formula 1 vive in un'ala ...

F1 - domani compie 50 anni Michael Schumacher. La famiGlia fa sapere che continua a lottare - mentre nasce il museo virtuale : Quando ci si avvicina al 3 gennaio, ormai da diversi anni, le emozioni si fanno davvero intense. La data, infatti, rappresenta il compleanno di Michael Schumacher, ormai da 5 anni costretto a lottare per riprendersi dal terribile incidente sugli sci sulle Alpi francesi. In occasione della giornata di domani, la famiglia dell’ex ferrarista ha deciso di far uscire un comunicato, che parla sia delle sue condizioni, sia di alcune importanti ...

Schumacher compie 50 anni – Il messaggio della famiGlia di Michael alla vigilia del suo compleanno : “stiamo facendo di tutto per aiutarlo” : La famiglia di Michael Schumacher manda un messaggio ai fan dell’ex campione di F1 alla vigilia del suo 50° compleanno Domani Michael Schumacher compirà 50 anni: l’ex campione di F1 sta lottando ormai da 5 lunghi anni per le conseguenze riportate in un tragico incidente sugli sci, ma nessuno ha mai perso le speranze. Tante le notizie che vengono spesso divulgate, alcune con un fondo di verità, altre completamente inventate, ma ...

Domani Michael Schumacher compie 50 anni - la moGlie Corinna : “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo” : Domani Michael Schumacher compie 50 anni: per l’occasione la moglie ha voluto ringraziare i tifosi per l’affetto mostrato, soprattutto negli ultimi anni. Dopo l’incidente sugli sci, avvenuto il 29 dicembre 2013, che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, il 5 volte campione del mondo di Formula 1 vive in un’ala attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra, ed è assistito da 15 persone. ...

L'Euro taGlia il traguardo dei vent'anni : L'Euro taglia il traguardo dei vent'anni. In realtà, occorre fare una precisazione: L'Euro di carta nasce il primo gennaio 2002 , quando la moneta unica europea viene introdotta per la prima volta ...

Valentino Rossi - una stagione 2019 a 40 anni (e non sentirli…). Il Dottore punta a miGliorare il record di longevità : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...

I truffatori o chi sbaGlia le stime?Ecco chi fa più danni sui mercati : 10 anni fa qualcuno pensava che fosse Madoff la causa della crisi, poi si scoprì che i motivi erano ben altri. È la confusione che si crea sui mercati, anche oggi ci si allarma per tante cose ma si sbaglia sempre la mira sui veri problemi Segui su affaritaliani.it

1969-2019 : dall’Apollo 11 a Woodstock - ecco Gli eventi che 50 anni fa cambiarono la società : Tra gli anniversari che vanno ricordati in occasione dell’inizio del 2019, un posto speciale spetta al 1969: ecco alcuni eventi memorabili, che hanno cambiato la società e il costume. 20 luglio: l’Apollo 11 entra nella storia. il modulo Lem tocca il suolo lunare alle 20:18. Sei ore dopo scende Neil Armstrong e pronuncia la celebre frase: “Un piccolo passo per l’uomo, un balzo gigantesco per tutta l’umanità“. ...

Buongiorno 2019 : Mazzola - Sid Vicious e Gli altri. Dodici mesi di memorabili anniversari : Gennaio Si può vincere sempreValentino Mazzola, nato cento anni fa, il 26 gennaio 1919. Morto settanta anni fa a Superga (4 maggio 1949), capitano del Torino cinque volte campione d’Italia, per Giampiero Boniperti (ex fuoriclasse e presidente della Juve, di cui Mazzola era amico) il più «utile» giocatore della storia del calcio mondiale. La sua è u...