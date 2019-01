Fabregas al Monaco | ' imminente'

Monaco - quasi fatta per Fabregas : contratto fino al 2022 : Cesc Fabregas , uno dei pezzi pregiati del calciomercato di gennaio, sta per trovare squadra: il centrocampista spagnolo lascerà il Chelsea per il Monaco , secondo l'Equipe la prossima settimana è ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Muriel è della Fiorentina - Fabregas vicinissimo al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...