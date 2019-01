Con la furia di un bambino che gioca | la poetica di Umberto Fiori

Nainggolan in crisi Con la moglie : «Colpa di Ginevra - cassiera Con gli occhi blu». Lui si infuria : «Incredibile!» : I problemi per Radja Nainggolan sembrano non essere solo sul campo da gioco ma anche in quello sentimentale. Ai problemi sul campo da gioco, come riportato da Leggo.it, e le critiche per la...

Premier League - Ranieri infuriato Con un suo calciatore : ecco cos’è successo : Nonostante la vittoria allo scadere del suo Fulham contro l’Huddersfield, Claudio Ranieri ha faticato a sorridere per i tre punti conquistati. Il tutto a causa di Aboubakar Kamara, attaccante francese che ha strappato un rigore al compagno Mitrovic, designato dallo stesso Ranieri e poi autore del gol vittoria, per poi sbagliarlo. Il gesto non è passato inosservato al tecnico, che in conferenza ha detto: “Non è possibile ...

Mara Venier criticano la foto Con il nipotino lei s’infuria : Mara Venier ha postato una foto su “Instagram” in compagnia del nipotino, sulla spiaggia di Santo Domingo, dove Mara possiede una casa e dove sta trascorrendo le feste con i suoi cari. Boom di like per l’esotico scatto natalizio, ma quando una follower l’attacca, lei perde le staffe: «Anche oggi mi devi rompere le p***». Dopo l’ultima puntata di Domenica In andata in onda il 23 dicembre, la Venier è volata alla volta della ...

Boschi - una furia Contro Conte : 'Attacco a pensionati ignobile - dovrebbe pulirsi la bocca' : Maria Elena Boschi, deputata del Partito Democratico, continua a non essere particolarmente tenera nei confronti del governo. Anzi, non perde occasione per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle scelte strategiche dell'esecutivo. Lo ha fatto attraverso Twitter dove non ha lesinato attacchi nei confronti del Ministro dell'Economia Tria nelle ultime ore e non ha risparmiato neanche il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, ...

Manovra - Borghi (Pd) infuriato Con Fico : “Fazioso e pilatesco. Suo comportamento inaccettabile”. E lui risponde così : “Il presidente Fico è fazioso e ha avuto un atteggiamento pilatesco e inaccettabile, e torna in quest’Aula come se nulla fosse successo. Consente uno sfregio al Parlamento”. A dirlo, alla Camera, il deputato del Pd, Enrico Borghi. Continuano dunque le tensioni tra maggioranza e opposizioni, con queste ultime che denunciano le scelte “autoritarie del governo, che supera le prerogative del Parlamento”. In pratica, la Camera ...

Melissa Satta - un commentatore attacca una foto Con il figlio di lei accanto ad albero di Natale e regali. La ex velina s’infuria : Crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng o matrimonio finito? Impossibile dirlo. Si sa che la ex velina porta ancora la fede al dito e “Boateng” compare come secondo cognome sul profilo Instagram. Ma si sa anche che i due hanno passato le feste separati con lei che ha postato alcune foto con la famiglia e con il figlio e il calciatore che invece si è mostrato da solo. A far infuriare la Satta è stato però un commentatore che ...

Melissa Satta senza Boateng è una furia Con un hater : "Fatti un bagno di bontà" : Ormai non c'è neanche più bisogno di ripeterlo, lo sanno tutti: Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno passato il Natale separati. Lei in famiglia e con il figlio Maddox, lui con amici e parenti. ...

Tiziano Ferro canta un pezzo di Sfera Ebbasta e i fan si infuriano : “Se fa una collaborazione Con quel cretino non lo seguo più” : Dalla sua cameretta di Latina, Tiziano Ferro canta e fa gli auguri di Natale. Una specie di tradizione, che il cantante ripete da qualche anno e che piace sempre molto ai suoi fan. ‘Peccato’ che stavolta abbia deciso di cantare anche una cover di ‘Happy Birthday’, del trapper Sfera Ebbasta, con testo adattato in occasione del Natale. Scelta che a molti dei suoi ammiratori non è piaciuta affatto: “Giuro che se fa ...

Juventus - furia Allegri Contro ADL : «Mi girano le scatole su certe frasi» : «Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore». Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur....

Conte Con la chitarra - la foto fa discutere. Furia M5s su Alessia Morani : La deputata Pd posta un'immagine dove spunta un 'capotasto': "E tutto meravigliosamente finto". Rabbia dei pentastellati: "Fake foto, vergognati"

La furia di Trump Contro Mattis : "Lasci due mesi prima" : Le polemiche scatenate dalla lettera di dimissione di Jim Mattis hanno mandato su tutte le furie Donald Trump . Che ora, a sorpresa, ha anticipato di ben due mesi l'uscita del generale a riposo dal ...

Giorgio Napolitano - la lezione sulla democrazia dopo la manovra che fa infuriare Silvio BerlusConi : Il Parlamento, prima della rivoluzione gialloverde, non era propriamente un consesso di educande, ma la vecchia politica si premurava almeno di mascherare le nefandezze dietro il rispetto dei riti e delle forme, e l' immancabile maxiemendamento di fine anno su cui veniva apposta la fiducia era quell

Wanda Nara - gli scatti in bianConero che fanno infuriare i tifosi interisti : Sempre protagonista sui social con i suoi messaggi enigmatici, Wanda Nara stavolta ha pubblicato gli scatti della sua ultima campagna pubblicitaria in cui indossa un maglione bianconero. Con l'accordo ...