Torino | Djidji verso il riscatto | cifre e dettagli

Torino - allenamento differenziato per Djidji e Sirigu : Torino - Il Torino è tornato subito ad allenarsi al Filadelfia in vista della trasferta di Roma con la Lazio . Sessione di scarico per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri sera contro l' Empoli ,...

Torino - Djidji : 'Non facciamo gli errori commessi col Cagliari' : Koffi Djidji, difensore del Torino, è intervenuto prima del match contro il Genoa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: 'Non sarà una partita facile, il Genoa è una buona squadra con degli ottimi giocatori. Non dobbiamo sbagliare come contro il Cagliari. Giochiamo in casa e cercheremo di fare una buona partita. ...