Serie A | i top ed i flop in attacco | Ronaldo è ancora il più forte | che sorpresa Piatek

Top11 del 2018 - due azzurri tra i migliori per rendimento in Serie A : Si chiude il 2018 e già è possibile fare i primi bilanci di stagione. Secondo quanto pubblicato da Opta, sono due i calciatori azzurri presenti nella Top11 della Serie A per il rendimento mostrato ...

Serie A - i top in porta : il riscatto di Donnarumma - grande sorpresa Lafont : La Serie A si ferma per le meritate vacanze, l’ultima giornata del massimo campionato italiano ha dato importanti indicazioni. La Juventus continua a vincere, successo contro la Sampdoria ma tra mille polemiche, tiene il passo il Napoli che ha conquistato tre punti preziosissimi davanti al pubblico amico contro il Bologna. Blitz in trasferta dell’Inter nel match contro l’Empoli, è sempre più avvincente la corsa Champions ...

Serie A - ecco la top 11 del girone d’andata : La Uefa ha stilato la top 11 del girone d’andata del campionato italiano. Campioni affermati, ma anche rivelazioni nella migliore squadra della prima parte del torneo. In porta, proprio una delle sorprese della Serie A 2018/2019: Alessio Cragno. Sulle corsie laterali del pacchetto difensivo spazio a Joao Cancelo e Kolarov, tra i più continui anche nello scorso campionato. Nel cuore della difesa, Koulibaly e Chiellini, pilastri di ...

Basket - Serie A : primo stop per Milano - Avellino fa l'impresa. Venezia cade a Reggio Emilia : Alla 13a giornata del campionato di Basket, si interrompe l'imbattibilità dell'Armani Milano . La Sidigas Avellino vince in casa 85-81: prova mostruosa di Sykes , 31 punti,, bene anche Green , 18, e ...

Serie A - ecco la Top 11 degli Under 21 secondo la Uefa : Con il successo del Milan nel posticipo di ieri a San Siro si è chiuso il girone d'andata della Serie A. Oltre ai volti noti e più attesi, fra i quali spicca ovviamente Cristiano Ronaldo, ci sono ...

Basket - Serie A : Avellino infligge il primo stop a Milano - Venezia ko a Reggio Emilia : ROMA - Si interrompe alla tredicesima giornata di campionato la cavalcata vincente di Milano. L'impresa di imporre il primo stop all'Olimpia capolista la firma Avellino, che con questo successo di ...

Serie A - top e flop del girone d’andata : Juventus schiacciasassi - Roma in affanno : In testa c’è lei, la Juventus di Massimiliano Allegri, e non è certo una novità. La sorpresa, semmai, è il record di punti nel girone d’andata. Un dato, quello del campionato 2018/2019, che conferma la forza dei bianconeri ma anche il divario con le altre. La Juve ha 6 punti in più rispetto allo scorso anno, l’effetto Cristiano Ronaldo è evidente. Insegue il Napoli, che al contrario esce con un saldo negativo dal confronto con il torneo passato: ...

Gol Serie A calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Pagelle Inter-Napoli 1-0 - Serie A : Martinez la decide al 91'! Nerazzurri in cielo - Icardi e Koulibaly al top : Inter e Napoli hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 18^ giornata di Serie Pagelle INTER: HANDANOVIC: 6. Il Napoli costruisce gioco ma non impensierisce concretamente il portiere nerazzurro che fa buona guardia e guida positivamente la propria retroguardia. ASAMOAH: 7. Clamoroso salvataggio sulla riga al 90′ sul tiro diSoffre un po’ sulla fascia contro Callejon ma quando decide di cambiare ritmo si rende pericoloso alimentando ...

Serie A - la Top 11 del 2018 : un’annata targata Juve - ma ricca di sorprese [GALLERY] : Serie A, la Top 11 del 2018 è stata inevitabilmente condizionata da una stagione d’altissimo livello per quanto concerne i colori bianconeri Il 2018 calcistico va in archivio e come sempre si tirano le somme di un anno davvero ricco di eventi importanti. Il Mondiale russo ha pesantemente influito sui premi personali assegnati in questa annata, con Modric che è diventato Pallone d’Oro un po’ a sorpresa. Per quanto concerne ...

Serie A - Top & Flop fino alla 17esima giornata : Piatek sempre più ‘pistolero’ e Quagliarella eterno - errori di mercato in casa Torino e Milan : Si avvicina la fine dell’anno ed è il momento dei primi bilanci sul campionato di Serie A, in attesa della 18^ giornata del massimo torneo italiano che si preannuncia scoppiettante. La Juventus sta dominando in lungo ed in largo, i bianconeri hanno sempre vinto mentre solo il Genoa è riuscito a strappare un risultato positivo. L’unica squadra in grado di tenere il passo dei bianconeri è sicuramente il Napoli, stagione ...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : stop pesante per la Triestina! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi A e B. Il Pordenone capolista va a Gorgonzola per la diciottesima giornata.

Solo su Sky Sport Serie A i top match Roma-Milan - Napoli-Juventus e Milan-Inter : Sono stati svelati oggi gli orari dei match delle prime 9 giornate di ritorno della Serie A 2018/2019. Tra la 20^ e la 28^giornata, saranno 63 (su 90) gli incontri visibili in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Tra questi, anche i top match Roma-Milan del 3 febbraio (ore 20.30), la sfida...

Serie A - la Top 10 di chi dà e toglie più punti : C'è una correlazione tra la presenza di un singolo giocatore e il rendimento della squadra? E' questo il quesito di partenza dell'indagine del Cies che ha radiografato tutti i principali campionati ...