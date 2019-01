Modalità scura su Facebook Messenger per salvare la batteria? Primi test | a quando in

Facebook Messenger testa in alcuni Paesi la Modalità Scura : Facebook Messenger negli ultimi mesi ha apportato diverse modifiche all'interfaccia utente e un'altra novità pare sia in fase di test in alcuni Paesi L'articolo Facebook Messenger testa in alcuni Paesi la Modalità Scura proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE F1 sta per ricevere la Modalità scura - ma per Netflix in HD bisogna attendere : Lo sviluppo della modalità scura di POCOPHONE F1 è completo e sarà rilasciato, insieme alla soluzione dei problemi legati ad Android auto, con il prossimo aggiornamento. L'articolo POCOPHONE F1 sta per ricevere la modalità scura, ma per Netflix in HD bisogna attendere proviene da TuttoAndroid.

Google Contatti v3.2 rende disponibile la Modalità scura tanto attesa : L'app Google Contatti ha ricevuto l'aggiornamento dell'interfaccia Material in agosto ed è stata ulteriormente aggiornata il mese scorso nella versione 3.1. La versione 3.2 rende finalmente disponibile la modalità scura tanto attesa dagli utenti, visto l'uso generoso del colore bianco da parte dell'app. L'articolo Google Contatti v3.2 rende disponibile la modalità scura tanto attesa proviene da TuttoAndroid.

Google conferma che la Modalità scura è di grande aiuto per la durata della batteria : In occasione del Dev Summit Android di questa settimana, il team di Google ha ribadito che le app in modalità scura sono di aiuto per la batteria L'articolo Google conferma che la modalità scura è di grande aiuto per la durata della batteria proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp dark mode : la Modalità scura giunge anche sulla più famosa app di messaggi : Dopo la capillare diffusione degli schermi OLED, caratterizzati dalla presenza di neri assoluti, molte applicazioni hanno cominciato a dare la possibilità di attivare una modalità scura. Oltre ad essere comoda per gli occhi, specialmente nelle leggi di più...