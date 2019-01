Incidente stradale | auto sbanda nella notte San Mariano di Corciano | uomo ferito grave

Carate Brianza : è morta la donna ferita nell'Incidente stradale di via Colombo : morta all'ospedale la donna di 83 anni rimasta ferita sabato sera in un incidente stradale a Carate Brianza, in via Colombo. È successo poco dopo le 19.30 all'incrocio con via Vivaldi. È morta all'...

Iran : studenti universitari protestano dopo morte di 10 colleghi in Incidente stradale : Lo riporta l'emittente satellitare "al Arabiya", secondo cui la dimostrazione è avvenuta nel piazzale del campus di Scienza e ricerca alla presenza di uomini delle forze di sicurezza. Secondo non ...

Napoli - Incidente stradale mortale : perde la vita una giovane ragazza di 21 anni : Una vera e propria tragedia, l'ennesima verificatasi per le strade italiane in questi ultimi giorni. Un incidente stradale che si è rivelato mortale per una giovane ragazza di appena ventuno anni, Rita Nardi, originaria di Secondigliano, che ha perso la vita nel tratto corrispondente alla rampa di accesso all'autostrada Napoli-Salerno, proprio poco prima del casello autostradale. La ragazza, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, si ...

Foggia - Incidente stradale : Antonio muore a 27 anni - il sindaco spegne le luminarie : Una vera e propria tragedia, l'ennesima nella quale purtroppo a perdere la vita è un giovane ragazzo, questa volta a causa di un incidente stradale, si è verificata nella provincia di Foggia, precisamente nel piccolo comune di Apricena. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, quando davanti ad un supermercato del posto, un'automobile e una moto, guidata dal ventisettenne Antonio Bonfitto, ...

Caivano : Incidente stradale mortale. Uomo in bici travolto da un'auto : Ieri sera i Carabinieri di Casoria sono intervenuti in via Fratelli Rosselli di Caivano dove era stata segnalata la presenza del corpo di un Uomo sul manto stradale e una bicicletta poco distante. Il ...

Gressan - Incidente stradale vicino al municipio - AostaOggi.IT : Tre persone soccorse dal 118 tra cui un passante Gressan. I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti ...

Le notizie del giorno – Calciatore muore dopo un terribile Incidente stradale [NOME e DETTAGLI] : Le notizie del giorno – E’ un giorno tristissimo per il calcio, Natale di sangue e notizia che sconvolge tutto il mondo del calcio. Si avvicina una nuova giornata per i campionati di calcio, le categorie in campo per il turno natalizio ma non sarà come tutti gli altri. Nelle ultime ore un terribile incidente, è morto il Calciatore Alessandro Croci, 19enne con tanti sogni nel cassetto, come tutti i giovani calciatori l’obiettivo era ...

Incidente stradale a Edolo : coinvolte almeno sette persone : Alle 8 in punto di questa mattina, Incidente stradale a Edolo, lungo via Guglielmo Marconi. Arrivata sul posto la polizia stradale e i volontari accorsi per aiutare le sette persone rimaste coinvolte. ...

Incidente mortale ad Ancona - investita dal tir. Autista accusato di omicidio stradale : Marisa Evangelisti , l'85enne investita e schiacciata da un Tir mentre attraversava la strada lungo la nuova rotatoria di Torrette, sono inevitabili le polemiche anche se ancora non è completamente ...

Noto barman morì in un Incidente : condannato automobilista per omicidio stradale

Calabria - 2 giovanissimi ragazzi muoiono in un tragico Incidente stradale : Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di due giovanissimi ragazzi che avevano 18 e 19 anni. Uno dei due ragazzi è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale ed è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Calabria, incidente stradale mortale: due ragazzi perdono la vita Nella notte di oggi 20 dicembre due giovani ragazzi di soli 18 e ...

Incidente stradale a Corneliano d'Alba - 63enne con trauma cranico al S. Croce di Cuneo : Un Incidente stradale è avvenuto verso le 13 a Corneliano d'Alba, in provincia di Cuneo. Ferito P.F., 63 anni di Piobesi Alba. L'uomo, soccorso dalla medicalizzata, è stato portato con un trauma ...

