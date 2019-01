Dead Cells non avrà un sequel

eurogamer

: Dead Cells: gli sviluppatori non sono interessati a realizzare un sequel - infoitscienza : Dead Cells: gli sviluppatori non sono interessati a realizzare un sequel - infoitscienza : Dead Cells, non sono previsti seguiti -

(Di martedì 1 gennaio 2019)è stato uno dei titoli più apprezzati del 2018, basti pensare che questo titoli indie ha vinto il premio come miglior gioco action ai The Game Awards 2018. Nonostante questo sembra che non riceverà unCome riporta TWINFINITE, il game designer del gioco Sébastien Bénard ha affermato durante una recente intervista che non è previsto undi"Parlando di, sappiamo per certo che non è una buona idea spremere troppo un successo. Se si riesce a creare un grande titolo è meglio usare le energie per fare qualcosa di diverso, quindi non credo che faremo mai un2. Siamo più inclini nel creare nuovi contenuti per il gioco ed aprirlo alla community e se facessimo un secondo capitolo lo faremmo solo per necessità di denaro (ride). Non vogliamo fare sempre le stesse cose e se dovessimo cambiare idea verrebbe fuori qualcosa di diverso e non un ...