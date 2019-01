Chi assaggia il cibo dei potenti

Silvia - l'assaggiatrice di frutta che la fa buona a ocChi Chiusi : Prende un frutto, annusa il suo profumo, l'accarezza per capirne la forma, ne verifica la compattezza attraverso il taglio. Infine l'assaggia e dà il voto di qualità.La "degustatrice di frutta" si chiama Silvia Chelazzi, vive a Santa Maria a Colle, vicino Lucca, ha 43 anni, è bionda, bella e non vedente. Usa il gusto, il tatto e l'olfatto per classificare un prodotto e può "orientare" i coltivatori verso un innesto in grado trasformare la frutta ...