Capodanno | fa esplodere petardi a concerto di J-Ax | denunciato

meteoweb.eu

: Un giovane pakistano di 23 anni è stato denunciato dalla Polizia per aver esploso botti illegali la notte scorsa, q… - ekuonews : Un giovane pakistano di 23 anni è stato denunciato dalla Polizia per aver esploso botti illegali la notte scorsa, q… - massimo_san : Nel 2019 continuate a mutilarvi facendo esplodere botti la notte di #capodanno. Ma dove cazzo volete andare? #botti #feriti - thanksdelpier0 : RT @chiamateperse: sti cazzo di botti di capodanno vi devono esplodere nel culo -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Un giovane pakistano di 23 anni è statodalla polizia per aver esploso botti illegali la notte scorsa, quindici minuti dopo la mezzanotte, nei pressi delle aree di risulta dove si stava tenendo ildi fine anno con J-Ax, con migliaia di persone in piazza.Il giovane è stato bloccato dopo aver fattouna batteria pirotecnica multicolpo vicino alle persone che stavano seguendo il: fortunatamente non ci sono stati feriti.Come riferiscono fonti della Questura, al di là di questo episodio, non ci sono stati problemi di ordine pubblico nell’area sorvegliata da oltre 150 uomini delle forze dell’ordine in divisa e in borghese.L'articolo, fadi J-Ax:Meteo Web.