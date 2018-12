Muore soffocato dal popcorn a 18 mesi

Vicenza. Bimbo di 18 mesi Muore soffocato dal popcorn sotto gli occhi dei genitori : Dramma lacerante per una coppia di genitori che sabato sera nella loro casa di Arcugnano hanno visto impotenti, morire il loro secondo figlio di 18 mesi, soffocato da un fiocco di popcorn. Inutili i soccorsi: "Abbiamo provato di tutto" dice, sconvolta dal dolore, la madre.Continua a leggere

Chiude il fratellino in lavatrice per gioco : bimbo Muore soffocato : Un gioco tra fratellini terminato in tragedia: è accaduto di Russia, dove mentre i due fratellini stavano giocando in casa, il più grande ha chiuso per gioco il fratello minore dentro la lavatrice prima di andare a dormire. I genitori non si sono accorti di nulla fino al giorno dopo quando, al risveglio, non vedendo il piccolo di soli tre anni nel suo lettino, lo hanno cercato in tutta la casa. La vicenda è stata riportata dal Daily Mail. La ...

Cagliari - bimbo Muore soffocato mentre mangia : aveva solo un anno : Una vera e propria tragedia quella che si è purtroppo verificata nei giorni scorsi e che riguarda la morte, ancora una volta, di una piccola vittima innocente. Il drammatico episodio si è consumato in Sardegna, precisamente nel piccolo comune di Villasor, dove un bambino di appena un anno è deceduto soffocato mentre stava mangiando davanti agli occhi impietriti di sua madre, Nina. Il piccolo, Keita Boubakar, secondo quanto riferito dal noto sito ...

Sardegna - bimbo ospite di un centro di accoglienza Muore soffocato da un boccone di cibo : Un bambino di un anno è morto a Villasor, nella provincia del Sud Sardegna, probabilmente soffocato da un boccone di cibo. Il piccolo era ospite assieme alla mamma di un centro di accoglienza, dove è ...

