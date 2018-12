Merkel | per i tedeschi maggiori responsabilità globali

Perché è finita l'epoca di Angela Merkel : Il tramonto della leader tedesca, che vent'anni fa ha salvato il suo partito dall'estinzione, è ormai iniziato. E ora rischia persino di non completare il suo mandato che termina nel 2021 Angela Merkel, leader smarrita "

Problema quota cento : Merkel media con Roma - ma è preoccupata dal superamento della Fornero : Un colloquio di mezz'ora stamane al primo piano dell'Hotel Amigo in centro a Bruxelles, dove alloggiano entrambi, in questi giorni di consiglio europeo ma soprattutto di trattative tra Italia e Ue sulla manovra. Angela Merkel tende la mano a Giuseppe Conte, che con il bilaterale con la Cancelliera entra nel vivo dei negoziati sul nuovo documento di bilancio presentato al presidente della Commissione Jean Claude Juncker mercoledì scorso. ...

Manovra : bilaterale Conte-Merkel. Di Maio : misure per 30-33 miliardi - nessuna tassa su auto : Che poi smorza i toni dopo aver incontrato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: «Dall'Italia sforzo consistente - dice il commissario - non vogliamo arrivare alla procedura e c'è l'intenzione ...

Brexit : May a Berlino per salvare l'accordo. Merkel : Nessuna apertura : Continuano i faccia a faccia di Theresa May, che, oggi 11 Dicembre, ha incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel nel tentativo di mettere al sicuro gli accordi sulla Brexit . Un ...

Annegret Kramp-Karrenbauer : un volto rassicurante per l'Europa in stile Merkel : La nuova leader della democrazia cristiana tedesca è considerata il 'clone' della Merkel in materia di economia e immigrazione, sebbene abbia un profilo maggiormente conservatore

Germania : ovazione per Merkel a congresso CDU di Amburgo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Germania - Cdu : si apre il congresso per il dopo Merkel : ...ai vari candidati da parte di alcuni big della Cdu - in particolare ha fatto discutere la scelta di campo del presidente del Bundestag Wolfgang Schaeuble a favore di Merz - il ministro all'Economia e ...

Merkel - 10 minuti di ovazione per l'ultimo discorso da presidente Cdu : Dieci minuti di applausi in una sala che le ha elargito ancora un'ovazione: così è stato accolto l'ultimo discorso di Angela Merkel come presidente della Cdu ad Amburgo. La...

La Merkel tifa Akk per restare in sella : L'uscita di Schäuble, un altro la cui carriera politica è stata tarpata dalla cancelliera, conferma che se vincerà Merz il Merkel IV potrebbe avere vita breve. Angela ripone le sue speranze nell'...

Perché Angela Merkel è stata una pessima leader per l'Unione europea : , , Ne va della credibilità di Kohl, della Cdu e della politica in generale. , , Il partito deve imparare a camminare, avere fiducia in sé, combattere in futuro gli avversari politici senza il suo ...

Germania - al via il congresso Cdu per designare successore Merkel : La cancelliera ha deciso di lasciare la guida dell'Unione Cristiano-Democratica, Cdu, dopo la pesante sconfitta subita alle urne nei mesi scorsi, in vista della sua uscita di scena politica, nel &...

Germania - al via il congresso Cdu per designare successore Merkel : Con il suo sostegno a Merz, Schaeuble ha di fatto criticato la politica seguita dalla cancelliera. A suo giudizio, Merz è un politico "che manda segnali chiari con concetti chiari, che ha il coraggio ...

Riforma dell'Eurozona : flop sul bilancio comune Gelo per Macron-Merkel : Dopo 15 ore di negoziati, l'Europgruppo ha trovato l'intesa (momentanea) su alcuni punti che andranno a Riformare l'Eurozona. Di fatto i ministri delle Finanze hanno siglato un accordo che prevede un Fondo di risoluzione unico per gli istituti di redito in crisi, poi l'accesso facilitato alle linee di credito "precauzionali" del Fondo salva Stati, l'Esm e un rapporto più continuativo tra lo stesso Esm e la Commissione. Ma nel corso del vertice ...

G20 : Xi vede Macron e Merkel - auspica più cooperazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve