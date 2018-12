Vercelli | rubato presepe dalla tomba di un bimbo di 7 anni

ilgiornale

(Di domenica 30 dicembre 2018) Nel Vercellese c"è qualcuno che non si è fermato neppure di fronte alla morte. La morte di undi appena sette, Chicco, volato via per colpa di un incidente stradale. Quel qualcuno infatti si è introdotto nel cimitero Stroppiana ed ha portato vialapide delle statuine del.Le aveva messe lì, come è solita fare ogni anno, mamma Katia Munerati. È un rito che va avanti da quando il piccolo Francesco Barbonaglia ha perso la vita in autostrada mentre rientrava da una gita scolastica. È da allora che "ogni Natale - dice Katia - è un colpo al cuore". Ed è proprio per sentire meno freddo e meno solitudine che la donna ha iniziato ad allestire ilsulla lapide di suo figlio. Adesso che è stato saccheggiato però è "amareggiata" e "incavolata". Il suo sfogo, come racconta La Repubblica, lo ha affidato ai social: "Devono vergognarsi - ha scritto - a rubare sulla ...