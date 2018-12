Serie A | la Lega assegna i gol a Duncan e Petagna | Piatek e i tifosi del Genoa non ci

Serie A Genoa - Piatek alla Lega : «Contro l'Atalanta ho segnato una doppietta» : GENOVA - Piatek vuole la doppietta. Attraverso il proprio profilo Instagram l'attaccante polacco ha infatti espresso il proprio punto di vista in merito alla prima rete del Genoa in occasione della ...

Lega Serie A spaccata - Juve-Inter-Milan contro Napoli e Roma : L’articolo di Repubblica Repubblica scrive di Juventus-Roma, big match di giornata (in posticipo alle 20.30). Il confronto tra bianconeri e giallorossi, però, non è analizzato solo sul campo. Anzi, secondo il quotidiano Romano ci sarebbe una vera e propria spaccatura in Lega dopo l’elezione del nuovo amministratore deLegato Luigi De Siervo. L’ex CEO di Infront sarebbe stato sostenuto dal club bianconero; dall’altra parte ...

Luigi De Siervo nuovo ad Lega Serie A. Priorità a lotta contro pirateria : lotta alla pirateria, contrasto ai divieti di pubblicità delle scommesse e sviluppo del prodotto televisivo. Sono le priorità del nuovo amministratore deLegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che fin qui l'ha affiancata come advisor alla guida di Infront e ora la guiderà per almeno due anni con l'obiettivo di aumentare i ricavi e ridurre il gap con le altre grandi leghe europee. Intanto la Serie A si è adeguata ...

Lega Serie A - Luigi De Siervo nuovo ad / Vinta la sfida con Matteo Mammì dopo tre votazioni : Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato della Lega di Serie A. Ha superato nella sfida Matteo Mammì e ci sono volute tre votazioni

Serie A - la bomba prima di Juventus-Roma : “diffida legale - i bianconeri rischiano l’illecito” : Si avvicina la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante e che si concluderà con il big match tra Juventus e Roma, la squadra di Massimiliano Allegri non ha nessuna intenzione di fermarsi e dare un altro importante segnale alla stagione, la Roma ha vinto contro il Genoa e spera di confermarsi su un campo difficilissimo. Nel frattempo l’avvocato napoletano Angelo Pisani ha inviato una diffida ...

Lega Serie A - Luigi De Siervo è il nuovo amministratore delegato : 'Come sostituire Guardiola al Barcellona' : Esiste una formula per tenere insieme tutto: il limite che oggi il governo vuole, può essere limitato al mondo delle televisioni". Il profilo De Siervo, fiorentino classe 1969, si è laureato in ...

Lega Serie A - nominato il nuovo amministratore delegato : De Siervo vince il testa a testa con Mammì : L’attuale AD di Infront è stato eletto al terzo scrutinio, ricevendo quindici voti e battendo così il rivale Mammì L’attuale ad di Infront Luigi De Siervo è stato eletto, nel terzo scrutinio, nuovo amministratore deLegato della Lega Serie A. De Siervo ha ottenuto 15 voti dei 14 necessari per poter assumere l’incarico fino ad ora ricoperto ad interim dal direttore generale della Lega Marco Brunelli. De Siervo attuale ...

Lega Serie A - De Siervo : 'Priorità sono pirateria e risorse scommesse' : Esiste una formula per tenere insieme tutto: il limite che oggi il governo vuole, può essere limitato al mondo delle televisioni'. 'È presto dire' se ripartirà il canale della Lega Serie A , ma 'la ...

Lega Serie A - De Siervo eletto amministratore delegato : Luigi De Siervo è il nuovo amministratore della Lega Serie A. È stato eletto con 15 voti, uno più del quorum necessario, alla terza votazione. Dal giugno 2016, De Siervo era ad di Infront Italia, advisor della Lega Serie A. Dopo l’elezione, ha ringraziato con queste parole Marco Brunelli, ex dg e negli ultimi mesi ad a interim: “Ringrazio tutti e in particolare Marco Brunelli per il lavoro fatto in questi 20 anni, per me sarà ...

Luigi De Siervo - dirigente di Infront Italy - è il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A : Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato della Lega Serie A. È stato votato oggi durante l’assemblea dei club, con 15 voti a favore su 20, uno in più del quorum necessario. De Siervo ha lavorato per anni in Rai

Lega Serie A : prorogata chiusura calciomercato al 31 gennaio : DE SIERVO E' IL NUOVO AD Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato dopo aver battuto Matteo Mammì, ex responsabile acquisizioni e produzione dell'area sport di Sky. Il manager dal 2016 ...

Lega Serie A - Luigi De Siervo è il nuovo amministratore delegato : Ex amministratore deLegato di Infront Luigi De Siervo è il nuovo amministratore delgato della Serie A. Il terzo scrutinio tenutosi oggi in Consiglio di Lega l’ha visto uscire vincitore con 15 preferenze su 20, una in più del quorum. L’altro candidato alla carica di ad di Lega era Matteo Mammì, ex manager di Sky. De Siervo lascia la poltrona di amministratore deLegato di Infront Italy, advisor della stessa Lega di Serie A. Prima di ...

Lega Serie A - De Siervo nuovo ad : La Lega Serie A ha un nuovo amministratore deLegato. Eletto infatti Luigi De Siervo , nominato al terzo scrutinio. De Siervo ha ottenuto 15 voti sui 14 necessari per poter assumere l'incarico, fino ad ...

Calciomercato invernale 2019 - cambiano le date : decisione a sorpresa della Lega di Serie A : La Lega ha deciso di cambiare la data di chiusura del Calciomercato invernale 2019, cioè la prossima finestra di trasferimenti A poche ore dal Calciomercato invernale 2019, cambia la data di chiusura. Il fatidico gong non sarà più il 18 gennaio, ma verrà prolungata fino al 31. Una decisione a sorpresa, arrivata nel corso dell’Assemblea avvenuta oggi a Milano, dove i presidenti hanno convenuto di allungare la sessione, accorciata per ...