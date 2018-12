Schianto con l' auto contro la colonnina dell' Enel | indenne il conducente

Schianto contro il guard rail a Napoli : muore ragazza ventenne : Tragico sinistro stradale avvenuto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 dicembre 2018 lungo la strada statale 268, nota anche come 'statale del Vesuvio' o 'statale della morte'. Il terribile impatto ha causato la morte di una ventenne che era alla guida del veicolo assieme a due sue amiche coetanee. Le ragazze tornavano da una serata in un noto night club partenopea quando, intorno alle ore 01:00 circa, è avvenuto l'incidente ...

Uno Schianto nella notte Commerciante d'auto muore contro un platano : Era molto conosciuto non soltanto nel mondo del commercio e degli affari, ma anche dal popolo della notte: i social network si sono immediatamente riempiti di messaggi di cordoglio. La data dei ...

Schianto contro semaforo nella notte a Sanfrè : morto 19enne di Bra - 3 giovani gravi : Intervento di 118 e vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre a Sanfrè, in provincia di Cuneo. L'allarme è scattato poco dopo l'1,50. Tutte giovanissime le ...

Schianto in via Ghinaglia - contusioni e danni : CREMONA - Incidente giovedì 20 dicembre intorno alle 9 in via Ghinaglia all'altezza del numero civico 115: una Mercedes condotta da un trentenne si è scontrata con una Peugeot 206 condotta da un ...

Strage sulla statale - sei morti : auto contromano - poi lo Schianto e le fiamme : Sei persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 38 in Lombardia: due auto...

Svizzera : è italiana la donna morta nello Schianto del pullman - altri 2 connazionali gravemente feriti : E’ una 37enne italiana la vittima dello schianto di un pullman in Svizzera: lo ha riferito la polizia cantonale di Zurigo. Sono italiani anche i due autisti: hanno 57 e 61 anni. Il primo era alla guida al momento dell’incidente. Entrambi sono in ospedale, ed il 61enne è in pericolo di vita. La Farnesina ha confermato che nell’incidente è morta una 37enne italiana e che altri due connazionali sono rimasti feriti in maniera ...

Schianto devastante : finisce con la moto contro un’auto - morto un ragazzo di 23 anni : Tragedia stamani intorno alle 10 quando una moto si è scontrata frontalmente con un’auto nei pressi di Valeggio sul Mincio. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate. Più lievi le feriti riportate dagli occupanti del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 giunti un’ambulanza e l’elisoccorso di Verona emergenza. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica. L’impatto non ha lasciato ...

Auto contro tir: schianto in autostrada a Vercelli

Schianto aerei militari Usa in Giappone durante rifornimento/ Ultime notizie - "continua ricerca dei marines" - IlSussidiario.net : Scontro fra due aerei militari Usa in Giappone. Ultime notizie, 5 dispersi, recuperato un marine in buone condizioni: nuovo incidente nel Pacifico

Tragico Schianto in A4 : furgone tampona camion - muore il conducente : L'incidente stradale in Veneto, tra i caselli di Quarto d’Altino e Meolo Roncade, in direzione di Trieste. Per il conducente del furgone inutili i soccorsi medici del 118 arrivato sul posto insieme a vigili del fuoco e polizia. sulle dinamiche dell'accaduto e sulle eventuali responsabilità indagano ora gli agenti della polstrada.Continua a leggere

Con l'auto centra la rotatoria di viale dello Sport e distrugge lo sfiato del metano. Schianto nella notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Ancora un incidente lungo le strade della Riviera. Questa volta è accaduto in viale dello Sport dove un'auto che procedeva in direzione Sud è finita al centro della rotatoria ...

Ancona - terribile Schianto frontale : Maria muore a 46 anni e lascia una figlia di 8 anni : La donna, che aveva festeggiato da poco il suo 46esimo compleanno, alla guida della sua auto si scontrata frontalmente con un furgone il cui conducente è rimasto ferito gravemente. Per lei inutili i soccorsi medici giunti sul posto anche con l'eliambulanza. L'altro conducente è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Spaventoso Schianto in zona Brancadoro. Auto contro il guard rail del ponte Acqua Chiara : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Ancora uno Spaventoso schianto sul torrente Acqua Chiara, in zona Brancadoro. Un'Auto, una Mazda, è infatti finita contro il guard rail che si trova sul ponte del torrente ...