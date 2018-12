Scandalo Juve-Samp | Pistocchi | “Valeri con i bianconeri…”

calcioweb.eu

(Di domenica 30 dicembre 2018) Non si placano le polemiche dopo la partita di ieri valida per il campionato di Serie A tra, ennesima vittoria della squadra di Massimiliano Allegri. Nel mirino sono infatti finiti gli errori arbitrali di Valeri, in particolar modo il rigore fischiato e poi trasformato da Cristiano Ronaldo ma soprattutto il gol annullato a tempo quasi scaduto da Saponara. Nelle ultime ore sono arrivate bordate da parte di Maurizio, elencati tutti gli errori di Valeri pro-: "Valeri che decise la finale di Campionato Primavera-Palermo con un rigore inesistente al 90'. Valeri che decise la semifinale di Coppa Italiantus-Napoli con un arbitraggio imbarazzante. Valeri al VAR di Inter-dello scorso anno. Valeri, basta la parola".