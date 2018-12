Manovra | il governo ottiene la fiducia e oggi il via libera definitivo

ilfogliettone

: Dopo mesi di attacchi a questo #Governo vince il popolo italiano. I Governi che ci hanno preceduto, impregnati di p… - PaolaTavernaM5S : Dopo mesi di attacchi a questo #Governo vince il popolo italiano. I Governi che ci hanno preceduto, impregnati di p… - Mov5Stelle : La manovra del popolo sta per diventare legge dello Stato. Dopo soli 6 mesi di Governo arriva una legge di bilancio… - repubblica : Manovra, il Pd in piazza contro il governo: 'Lega e 5S affossano il Paese' [news aggiornata alle 12:30] -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Ilha ottenuto laposta sulla legge di bilancio alla Camera dei Deputati con 327 voti favorevoli e 228 voti contrari in una corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio che scatterebbe dal 1 gennaio. Si è poi passato all`esame degli ordini del giorno. Il viafinale allaè atteso per, domenica 30 dicembre. Il clima tra forze politiche di maggioranza e di opposizione è rimasto teso. Dopo la bagarre di venerdì a Montecitorio, ieri il presidente della Camera Roberto Fico è stato costretto a sospendere la seduta in aula per 5 minuti dopo che i deputati di Forza Italia avevano indossato delle pettorine azzurre recanti slogan come "Giù le mani dal no profit" e "Basta tasse". Fico ha chiesto ai commessi di intervenire. Dopo la sospensione, la seduta è ripresa, con le dichiarazioni di voto sullache ilha posto sulla. ...