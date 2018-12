Il ministro Salvini alla Gazzetta | Pugno duro e dialogo | la mia ricetta

MIGRANTI - OPEN ARMS SBARCATA IN SPAGNA/ Ultime notizie - esulta il ministro Salvini 'Missione compiuta' : MIGRANTI, OPEN ARMS SBARCATA in SPAGNA/ Ultime notizie, esulta il ministro Salvini 'Missione compiuta'. I 311 profughi sono arrivati ad Algesiras

Salvini sotto tiro Il ministro supertifoso convoca i capi curva : "Fatti inaccettabili" : Il sottosegretario alla presidenza, che ha la delega per lo sport, chiede uno 'sforzo maggiore' all'universo del pallone perché 'la situazione non è oltremodo accettabile'. Al punto in cui siamo ...

MATTEO SALVINI - SELFIE CON PANE E NUTELLA : IRA SUL WEB/ ministro insiste : 'Con l'arancino il Pd mi attacca?' : MATTEO SALVINI, SELFIE con PANE e NUTELLA su Facebook dopo il terremoto in Sicilia. Polemica social, Ministro insiste: 'Con l'arancino il Pd mi attacca?'

Gad Lerner contro Salvini dopo Inter-Napoli : 'ministro della Nutella smetta panni ultras' : Il calcio, soprattutto in Italia, è una cosa seria. Lo è per il volume di soldi che muove, ma a volte sfocia in ambiti a cui non dovrebbe mai appartenere. Quelli della cronaca che oggi parlano di un morto dopo Inter-Napoli investito da un suv nella concitazione derivante dalla manifestazione violenta della contrapposizione di due tifoserie. A ciò si aggiungono le polemiche relative al razzismo palesato nei confronti del difensore del Napoli ...

De Magistris : «Salvini qualche anno fa cantava cori razzisti - ora è ministro dell’Interno» : Su Twitter Dopo Beppe Sala, su Inter-Napoli interviene anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Che la butta in politica. Co seguente tweet: “Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede nel Governo un ministro dell’interno che dovrebbe garantire la sicurezza negli stadi ma che cantava qualche anno fa cori razzisti contro i napoletani?”. Poteva mai essere sospesa ...

Milan - pesantissimo attacco di Salvini : critiche durissime del ministro dell’Interno all’indirizzo di Gattuso : Nel commentare il pareggio del Milan ottenuto sul campo del Frosinone, Salvini non ha risparmiato pesanti critiche a Gattuso “Una squadra così senz’anima, senza idee, senza un costrutto non me la ricordo negli ultimi anni e sì che ho iniziato a tifare Milan quando era in serie B“. Fabrizio Corradetti/LaPresse In una diretta su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini non nasconde la sua delusione di tifoso ...

Salvini canta “Nel Sole” e “Felicità” con Al Bano - la performance canora del ministro è imbarazzante : “Ho provato a cantare Nel Sole e Felicità, anche se con risultati molto migliorabili”. E’ lo stesso ministro Matteo Salvini a bocciare la performance canora che lo ha visto protagonista assieme ad Al Bano “Lo ringrazio per la visita – ha detto ancora Salvini -, orgoglioso che l’Italia abbia in lui un amatissimo ambasciatore della musica e del bel canto in tutto il mondo” L'articolo Salvini canta “Nel ...

Giudice contestato da Salvini sotto scorta per minacce. Il ministro : "Mi dissocio ma rivendico diritto di parola" : finito sotto scorta il Giudice Gerardo Boragine 'fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce' nei commenti a un post su facebook di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno aveva criticato la ...

Autonomia : Gruppo Zaia - parole del ministro Salvini decisive : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - “A cinque giorni dal Santo Natale, le parole di stamane del Vice premier Salvini che, prima a Radio 1 Rai ‘Radio Anch’io’, ribadite poi in occasione della sottoscrizione di un protocollo d'intesa all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, sono destinate a diventare il re

Quello che stupisce non è Salvini tra i tifosi - ma gli ultras che festeggiano il ministro della Polizia : [Anticipiamo la rubrica Tifare Contro che sarà pubblicata sabato 22 dicembre con Il Foglio Sportivo, l'inserto di quattro pagine interamente dedicato allo sport in edicola con Il Foglio del weekend] Quello che ha stupito noi non è Salvini che va alla festa degli ultras del Milan, e si fa fotograf

Nota sul registro : 'Salvini come salvaschermo'/ Foto - la replica del ministro : 'Classe di eroi' : Nota sul registro a un alunno di un liceo di Roma: 'Salvini come salvaschermo'. Foto, la replica del ministro: 'Classe di eroi'.

Salvini sulla stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Salvini non rinnega la stretta di mano con l'ultrà condannato del Milan : "Lo rifarei - sono un ministro che non va solo in tribuna" : "sono un ministro che non va solo in tribuna. sono andato a Atene con volo low cost Ryanair coi tifosi organizzati del Milan, di cui molte brave persone, magari qualcuno con problemi in passato. L'ho fatto, lo rifarei. Perché il mio obiettivo è risolvere i problemi, se questo mi comporta qualche polemica vado avanti e tiro dritto".Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, tornando sulle polemiche sulla sua presenza alla festa ...

Salvini risponde a Renzi : con fiducia italiani ministro prossimi 20 anni : Roma – “Renzi dice che sono un ministro pro-tempore? Se gli italiani mi daranno fiducia conto di essere ‘pro-tempore’ per i prossimi 20 anni”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Salvini risponde a Renzi: con fiducia italiani ministro prossimi 20 anni proviene da RomaDailyNews.