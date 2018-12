Fulham | Ranieri shock contro un proprio giocatore | “lo avrei ucciso in quel momento per

Premier League - i risultati della 20giornata : Tottenham ko a Wembley - vince il Fulham di Ranieri : Non solo la Serie A, anche la Premier League in campo in questo ultimo sabato dell'anno. 20giornata divisa in due parti: quattro delle dieci partite in programma si giocheranno infatti domenica 30 ...

Premier League – Emozioni uniche per Ranieri : tifosi di Fulham e Leicester uniti in un coro speciale per il tecnico italiano : Una serata ricca di Emozioni per Claudio Ranieri: i tifosi di Fulham e Leicester si uniscono in un coro omaggio per il tecnico italiano E’ andata in scena ieri sera la 15ª giornata di Premier League. Emozioni fortissime per Claudio Ranieri: il tecnico italiano, adesso alla guida del Fulham, è stato omaggiato in maniera davvero spettacolare nella sfida contro la sua ex squadra, il Leicester, con la quale si è aggiudicato la Premier League ...

Premier League – Pesante sconfitta per il Chelsea di Sarri - il Fulham di Ranieri pareggia contro il Leicester : Una 15ª giornata ricca di spettacolo in Premier League: il Chelsea di Sarri ko, un prezioso punto per il Fulham di Ranieri contro il ‘suo’ Leicester E’ andata in scena questa sera la 15ª giornata di Premier League: un susseguirsi di spettacolo ed emozioni nei campi da gioco inglesi. Una sconfitta che pesa, quella del Chelsea di Sarri, che ha ceduto al Wolverhampton per 2-1 scivolando così a -10 dal Manchester City, che ...

Premier League - Sarri vince il derby tutto italiano con Ranieri : Fulham battuto 2-0 dal Chelsea : Gli uomini di Maurizio Sarri stendono quelli di Ranieri grazie ad un gol per tempo, realizzati da Pedro e Loftus-Cheek Il Chelsea si impone 2-0 sul Fulham in Premier League in un derby tra allenatori italiani. La squadra di Sarri supera quella di Ranieri a Stamford Bridge grazie ai gol dello spagnolo Pedro al 4′ del primo tempo e dell’inglese Ruben Loftus-Cheek al 37′ del secondo tempo. Grazie al trionfo di oggi, i ...

Fulham - Ranieri torna a Stamford Bridge : 'Contro Sarri sarà dura' : Ranieri al Stamford Bridge: l'ultima volta aveva festeggiato il titolo del Leicester dei miracoli, domani cerca punti salvezza per il suo Fulham. Dopo l'esordio vittorioso contro il Southampton, il ...