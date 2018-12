Capodanno sicuro | a Roma divieto di botti e fuochi d' artificio | sindaco firma l' ordinanza

Trapani - ' Capodanno sicuro' : sequestrati 1400 articoli pericolosi - : Carabinieri e Nas hanno sequestrato centinaia di oggetti nel Trapanese: si tratta di decorazioni natalizie, giocattoli per bambini e prodotti etnici non conformi ai parametri di sicurezza. Ora ...

Trapani - " Capodanno sicuro" : sequestrati 1400 articoli pericolosi : Trapani , "Capodanno sicuro" : sequestrati 1400 articoli pericolosi Carabinieri e Nas hanno sequestrato centinaia di oggetti nel Trapanese: si tratta di decorazioni natalizie, giocattoli per bambini e prodotti etnici non conformi ai parametri di sicurezza. Ora attenzione a botti, petardi e “ articoli ...

Capodanno sicuro in città : alla festa vietati botti - spray al peperoncino e bottiglie di vetro : ... legata anche al consumo e alla vendita di bevande alcoliche e non alcoliche e all'uso improprio dello "spray al peperoncino" che, come tristi fatti di cronaca ci insegnano, può determinare ...