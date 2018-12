Capodanno | l’On Brambilla ai Sindaci | “Bandire i botti | sono pericolosi per persone e

meteoweb.eu

(Di domenica 30 dicembre 2018) “Anche quest’anno rinnoviamo l’appello alle amministrazioni comunali perché vietinoe fuochi d’artificio la notte di san Silvestro”. Lo dice in un videomessaggio su internet. Michela Vittoria, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.“Gli artifici pirotecnici – prosegue l’ex ministro – rappresentano un grande pericolo sia per leche per gli animali. I selvatici posanche morire per il terrore di eventi che non riescono a comprendere. Quelli domestici posscappare, semalati possubire conseguenze più gravi. La moda deinon è segno di civiltà. Icostosi e, per lee per gli animali. Banditeli!”Se inon saranno vietati, o se non sarà rispettato il divieto, ecco alcuni consigli utili per gestire i quattrozampe: non tenere i propri animali in giardino, farli ...