Barcellona | ' Non c' è accordo con Rabiot'

Arsenal su Banega e De Jong vicino al Barcellona ma il Bayern non molla : Sono giorni densi di interrogativi per l'argentino Ever Banega, centrocampista del Siviglia, che nei giorni scorsi ha ricevuto un'offerta per trasferirsi nell'Arsenal. L'ex interista è nel mirino dell'...

Iniesta alla guida del Barcellona? L’ex blaugrana ammette : “non posso dire che non mi piacerebbe allenare - ma…” : Iniesta ed il futuro da allenatore: l’ex stella del Barcellona non esclude di poter un giorno essere alla guida della sua vecchia squadra “Non posso dire che non mi piacerebbe allenare il Barcellona ma non è questo al momento il punto. E’ vero però che in futuro mi vedo come allenatore“, Andres Iniesta parla così del suo futuro al quotidiano ‘Mundo Deportivo’. L’ex stella blaugrana, attualmente in ...

Calciomercato Barcellona - non solo Murillo : in arrivo un altro difensore : Non solo Murillo. Dopo l’acquisto del difensore colombiano, ufficializzato ieri, continua il restyling in difesa per il Barcellona. Secondo i media brasiliani, infatti, è imminente il trasferimento di Rodrigo Caio ai blaugrana. Venticinque anni, difensore – nato centrocampista – dai piedi buoni, Caio attualmente gioca nel San Paolo, ma possiede anche il passaporto italiano: il suo nome in passato è stato accostato a Lazio ...

Marianella : 'Tottenham - attento alle alternative del Barcellona. E non chiamatele riserve. Poi c'è Messi' : Questa partita qui in Spagna è sentita meno rispetto a quanto pensiamo noi in Italia. Il motivo di maggiore interesse è sicuramente la possibilità degli spagnoli di lanciare giovani, quindi vedere ...

Il Barcellona prepara un super turnover - ma non rinuncia ai big : Di sicuro in porta giocherà l'olandese Cillesen , che bollato come " il miglior secondo portiere del mondo " rivede così il campo dopo tanta panchina. In attacco Messi avrebbe bisogno di minuti e ...

Cittadini e tecnologie : l'esempio di Barcellona. Ma l'Italia non sta a guardare : La sfida delle smart-city e lo straordinario potenziale parte da qua: immaginare un mondo infinito di opportunità e servizi, che tenga e mantenga sempre al centro il cittadino. Ultimo aggiornamento: ...

Risultati Eurolega 10ª giornata – Il Fenerbahce non dà scampo al Barcellona - sorridono anche Efes e Olympiacos : Si è completata questa sera la decima giornata di Eurolega con la capolista Fenerbahce che non ha lasciato scampo al Barcellona, vittorie anche per Khimki, Efes e Olympiacos Nona vittoria in dieci giornate di Eurolega per il Fenerbahce, che non lascia scampo al Barcellona violandone il parquet. I turchi si impongono con il punteggio di 65-84, al termine di una partita condotta sempre in vantaggio. All’intervallo lungo gli ospiti sono ...

Barcellona - Dani Alves : 'In quella squadra ero come un magazziniere : non si giocava senza di me' : Per molti, il Barcellona della gestione Guardiola è probabilmente la squadra più forte e dominante di tutti i tempi. Quattro anni, dal 2008 al 2012, in cui i catalani hanno vinto 14 trofei e hanno ...

Calciomercato Barcellona - Dembelè non può essere ceduto : ecco perchè : Dal momento del suo arrivo in Catalogna, Ousmane Dembelè ha acceso su di sé i riflettori più per episodi negativi che per le magie sul campo. Tra infortuni e altre problematiche varie di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, la scintilla tra il francese e il Barcellona non è mai scattata davvero. Su di lui è vivo l’interesse del Liverpool di Klopp, suo grande estimatore. Questo, però, non è sufficiente a poter dar via a una vera e ...

Barcellona - Mazinho sulla situazione di Rafinha : “Vogliamo che parta - qui non si capisce nulla” : Non venendo riscattato dall’Inter, Rafinha in estate è tornato al Barcellona e si è messo a lavorare duramente in attesa di possibili sviluppi di mercato che poi non si sono concretizzati. Il ritorno all’Inter, poi l’interesse del Betis, infine quello della Lazio: alla fine il brasiliano è rimasto in blaugrana, ottenendo anche un certo spazio da Valverde. Di recente, grazie anche all’infortunio di Messi, Rafinha ha ...

Barcellona - Lenglet : 'A 18 anni dissi di no alla Juventus - non volevo fare panchina' : Considerato uno dei migliori difensori centrali d'Europa, il calciatore del Barcellona piaceva molto alla società bianconera. Il suo nome è Clement Lenglet. Durante la scorsa estate il club catalano lo ha acquistato dal Siviglia. Costo dell'intera operazione circa 36 milioni di euro, tanto era la clausola rescissoria del giocatore. Ma la sua quotazione cresce ulteriormente grazie alle sue prestazioni, e sembra non arrestarsi. Ma la storia del ...

Barcellona - Puyol riprende Dembélé : “Forse non ha capito bene dove si trova” : La pausa farà sicuramente bene al Barcellona che, reduce dallo scivolone interno contro il Betis nell’ultimo turno della Liga, ha bisogno di mettere ordine nella testa e di risolvere qualche grana interna allo spogliatoio. Una di queste è legata ai comportamenti non proprio irreprensibili di Ousmane Dembélé, protagonista di qualche uscita fuori posto e mandato per punizione in tribuna al Camp Nou in occasione di Barca-Betis. Sulle ...

Barcellona - Messi non basta : 4-3 Betis al Camp Nou : Barcellona, SPAGNA, - Inaspettata sconfitta interna per la capolista Barcellona , che nel giorno del ritorno di Leo Messi si fa sorprendere dallo sbarazzino Betis Siviglia di Quique Setien . Gli ...

Liga - Barcellona-Betis 3-4 : Messi rientra ma non basta : Il Barça ritrova Messi dopo 3 settimane di assenza, l'argentino segna due gol ma i catalani cadono in maniera strepitosa, superati 4-3 al Camp Nou dal Betis nella sfida tra le ultime avversarie ...