Blastingnews

: Schianto contro il guard rail a Napoli: muore ragazza ventenne - fasaverio : Schianto contro il guard rail a Napoli: muore ragazza ventenne - Pcaterisano : Dritti dritti allegramente contro il muro, lo schianto finale è vicinissimo. - 97spout : @jisvngh MI SCHIANTO CONTRO IL MURO -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Tragico sinistro stradale avvenuto nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 dicembre 2018 lungo la strada statale 268, nota anche come 'statale del Vesuvio' o 'statale della morte'. Il terribile impatto ha causato la morte di unache era alla guida del veicolo assieme a due sue amiche coetanee. Le ragazze tornavano da una serata in un noto night club partenopea quando, intorno alle ore 01:00 circa, è avvenuto l'incidente fatale.L'incidente Al momento ancora non appare del tutto chiara la dinamica del sinistro. A quanto abbiamo appreso dagli inquirenti, secondo le scarse indiscrezioni trapelate e in accordo con una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, sembrerebbe che il veicolo guidato dalla vittima, un'automobile marca Chevrolet modello Spark, abbia perso illlo per cause ancora in corso di accertamento, andando ad urtare violentementes ...