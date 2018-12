Roger Federer | ipotesi ritiro nel 2020 | ' Non so ci sarà un' altra stagione'

Ocleppo : 'Roger Federer più universale di Messi e Ronaldo' : ... la figura di Federer già oggi è anche più universale rispetto a quelle di certi altri campioni, come Ronaldo o Messi, per la popolarità di cui lui stesso gode anche in certe parti del mondo, come ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams le stelle a Perth con il pensiero a Melbourne : Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del Tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al ...

L'ex fisio di Roger Federer : 'Ha bisogno di allenarsi meno degli altri' : Nel corso di una recente intervista a sport.cz , il fisioterapista ceco Pavel Kovac ha ricordato i quattro anni di collaborazione con Roger Federer . Kovac ha aiutato molto il campione svizzero a mantenersi in buona salute e a riprendersi ...

Tennis : Roger Federer al Roland Garros 2019? Dipenderà come reagirà il suo fisico nei Masters1000 americani : Roger Federer e il Roland Garros, un amore che non è mai stato dimenticato. Un rapporto da sempre complicato quello dello svizzero con la terra rossa, vuoi per un Rafael Nadal dominante su questa superficie e vuoi perché il suo gioco ha sempre fatto fatica ad adattarsi completamente allo Slam parigino, anche se nel 2009 il trionfo arrivò battendo il giustiziere di Rafa, ovvero lo svedese Robin Söderling. Sono tre anni ormai che l’elvetico ...

Roger Federer elogiato per il grande lavoro della sua Fondazione : 'Il mondo ha bisogno di persone pronte a combattere la povertà' , ha detto Stefan Gribi della Caritas in un'intervista a Luzerner Zeitung. 'Allo stesso tempo possono fare passi avanti e usare la loro ...

McEnroe spiega perché Roger Federer è simile a Bjorn Borg : Se riuscisse a liberarsi di tutto ciò che non va, con il suo talento potrebbe incrementare il numero degli appassionati di questo sport e la loro passione per il tennis. Non è bello ottenere l'...

Sebastian Vettel : 'Roger Federer è eterno' : Lui è il simbolo dell'estetica e della perfezione negli sport. Roger Federer è eterno. Ci sono regole che valgono per tutti, ma per lui sembra differente . È semplicemente grandioso. E ha 37 anni '. ...

O'Sullivan : 'Vorrei vedere Roger Federer giocare solo tornei importanti' : Il britannico non ha mai apprezzato l'idea di estendere il numero dei tornei in tutto il mondo e ha citato in merito alcuni importanti giocatori di calcio e di tennis. ' Sto cercando otto grandi ...

Gilchrist paragona uno dei più grandi giocatori di cricket a Roger Federer : ' È risaputo che i grandi di ogni sport abbiano un'incredibile forza mentale ' ha scritto Gilchrist sulle colonne del The Australian . ' È la loro arma più letale. Shane Warne, Roger Federer e Serena ...

Tommy Haas fa una previsione interessante sul futuro di Roger Federer : Adora ancora viaggiare e passare del tempo insieme alla sua famiglia durante i tornei, quindi speriamo che possa rimanere nel nostro sport il più a lungo possibile. Quando Federer è al suo meglio, ...

Roger Federer - un 2018 senza rimpianti : “avrei messo la firma se avessi saputo che…” : Se si guarda indietro, Roger Federer pensa al 2018 come un anno positivo: lo svizzero spiega che per giocare una stagione del genere avrebbe messo la firma La fine dell’anno si avvicina e per tutti è tempo di bilanci. Ci si guarda indietro per tirare le somme di un 2018 che, come ogni anno, ha avuto i suoi alti e i suoi bassi. Anche Roger Federer, presente a Dubai per preparare la nuova stagione, fa il punto del suo 2018 ai microfoni di ...

Roger Federer perde il titolo di ‘Sportivo svizzero dell’anno’ : trionfa il biker Nino Schuerter : Finale di stagione amaro per Roger Federer: il biker Nino Schurter spezza il dominio del tennista e si laurea ‘Sportivo svizzero dell’anno’ Finle di stagione da dimenticare per Roger Federer: Il tennista elvetico ha fallito l’appuntamento con Wimbledon e US Open, non riuscendo nemmeno ad arrivare alla finalissima delle ATP Finals di Londra. E nonostante il blasone sia minore, Federer non è riuscito a vincere nemmeno ...

Marat Safin incorona Roger Federer : 'È il più talentuoso della storia' : Non troverai nessuno così talentuoso nella storia di questo sport, visto che Roger sta dimostrando di poter giocare ad un livello altissimo anche a 37 anni. In passato, tutti ritenevano che un'...