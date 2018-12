Profezia del Financial Times Salvini manderà ko Macron

ilgiornale

(Di sabato 29 dicembre 2018) Ilche tanto ha criticato Matteoin passato, adesso torna sui suoi passi e dà per vincente il leader della Lega nella battaglia sul ring delle Europee 2019 contro. In un lungo editoriale, come sottolinea formiche.net, Beh Hall sul quotidiano economico della City di Londra scrive: "Nessuno dei due si batterà per un seggio nella prossima legislatura europea, ma entrambi incarnano le due coalizioni pronte a schierarsi per determinare il futuro dell"Europa, aiutando a trasformare queste elezioni spesso ignorate in uno spettacolo avvincente - e potenzialmente in uno degli eventi politici del 2019". Dopo aver presentato i due "contendenti", Hall si concentra sul presidente francese sottolineando tutti i rischi che corre nella sfida in Europa: "È altamente impopolare in patria e la sua agenda di riforme è incappata in una strenua resistenza. Le sue credenziali ...